Dato: 27.10.20

Tid: Klokken 17:00

Sted: Brød & Sirkus, Tordenskiolds gate 3, Oslo

Billetter: 100 kroner (inkludert et printmagasin)

Er det én ting vi lærte for fire år siden, er det at vi aldri kan være sikre på resultatet i et amerikansk presidentvalg.

Men når Filter Nyheter inviterer til allmøte i Oslo tirsdag 27. oktober klokken 17:00 på Brød & Sirkus i Tordenskiolds gate 3, ligger Donald Trump an til å tape.

Det viser nemlig meningsmålingene! Betyr det at alt blir som før? Neppe.

Det amerikanske samfunnet vil fortsatt være preget av sterk polarisering og en dødelig epidemi, samt ett parti som kanskje/kanskje ikke må gjenoppfinne seg selv: Det republikanske.

Derfor spør vi:

Har Donald Trump vært en velsignelse eller forbannelse for Det republikanske partiet?

for Det republikanske partiet? Hvordan har egentlig partiet utviklet seg de siste årene – og hva har skjedd under Trumps periode i Det hvite hus?

– og hva har skjedd under Er det noen grunn til å savne Det republikanske partiet slik det fremsto under Reagan, Bush eller McCain – og vil det noen gang gjennoppstå i samme drakt?

I panelet finner vi følgende USA-kjennere:

Espen Teigen , journalist i Nettavisen og tidligere Frp-rådgiver

, journalist i Nettavisen og tidligere Frp-rådgiver Sofie Høgestøl , førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og profesjonell USA-synser

, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og profesjonell USA-synser Jan Arild Snoen, skribent for Minerva og forfatter av boka «Trump-sjokket»

Samtalen ledes av Filter Nyheters journalist Jonas Skybakmoen.

Inngang til Filter Allmøte koster 100 kroner. Du kan kjøpe billett her:

Alle som kommer får med seg et Filter-magasin hjem. Og hei, vi skal ikke ta noe for gitt:

Trump kan vinne. Hva vil det i så fall si for amerikansk politikk de neste fire årene? Bli med på allmøte tirsdag 27. oktober!