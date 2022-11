FBI: Paul Pelosis overfallsmann ville knuse kneskåler

42-ÅRINGEN SOM BLE ARRESTERT i San Francisco-hjemmet til Nancy Pelosi er blant annet tiltalt for overfall og drapsforsøk på hennes ektemann Paul Pelosi. David DePape, som under arrestasjonen fortalte politiet at han ønsket å ta lederen i Representantenes hus som gissel og «knuse kneskålene hennes» dersom hun ikke ga ham tilfredsstillende svar på sine spørsmål, er også tiltalt for kidnappingsforsøk på henne selv, et tiltalepunkt som alene kan gi 20 års fengsel. Det ifølge FBI, som i sin redegjørelse for handlingsforløpet falsifiserer «nyhetsartikkelen» fra et kjent løgnhistorie-nettsted som Elon Musk delte til millioner av følgere på Twitter. DePape, som er hjemmehørende i Richmond på den andre siden av San Francisco-bukta, skal ha en historikk med deling av ytre høyres konspirasjonsteorier om den politiske lederen. CNN/San Francisco Chronicle/Yahoo News

APROPOS MUSK. Den ferske Twitter-eieren sparker hele direktørskiktet i selskapet og setter formelt inn seg selv som administrerende. Videre nedover i organisasjonen er stemningen anspent, idet alle venter på beskjed om hvem som mister jobben i investorens kunngjorte nedbemanning.