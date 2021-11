Antiterrorpolitiet i Østerrike gjorde i slutten av oktober et større beslag av våpen, ammunisjon og eksplosiver under en husransakelse hjemme hos en mann og hans kone (begge 53) i Baden-distriktet like utenfor Wien.

Mannen har over tid markert seg i høyreekstreme fora på nettet, ifølge politiet, som 9. november friga bilder av det omfattende beslaget:

I tillegg til en byste av nazistgeneralen Erwin Rommel, en utgave av Adolf Hitlers «Mein kampf», en stålhjelm med hakekors og annen nazi-memorabilia, kom politiet over to mitraljøser, seks maskinpistoler og minst én automatrifle.

De avdekket også flere våpen med pumpemekanismer eller lyddempere, totalt 17 pistoler eller revolvere, 23 rifler og hagler, flere forbudte våpen (deriblant 21 «skytepenner»), en rekke våpendeler, et stort antall kutt- og stikkvåpen, pepperspray, elektrosjokkvåpen og nærkampvåpen.

I boligen oppbevarte 53-åringen også mer enn 1200 kilo ammunisjon av ulik type, én håndgranat, syv rørbomber, 20 kilo svartkrutt og flere pyrotekniske gjenstander.

Bilder av politiets beslag. Flere av våpnene skal ha vært ladd.

«En del av vårt historiske ansvar»

I avhør har verken mannen eller hans kone erkjent befatning med våpnene eller det beslaglagte materialet for øvrig. De er blitt ilagt et midlertidig våpenforbud og saken er anmeldt, men detaljer rundt siktelsen er ikke kjent.

Politiet i Østerrike uttaler i en pressemelding at de undersøker om ytterligere personer kan knyttes til beslaget, samtidig som innenriksminister Karl Nehammer har gratulert ordensmakten med arbeidet så langt:

– Den vedvarende innsatsen mot høyreekstremisme er ikke bare en del av vårt historiske ansvar, men også en forutsetning for demokratisk sameksistens i Østerrike, sier Nehammer.

Innenriksminister Karl Nehammer.

Det omfattende beslaget i Baden-distriktet er det siste i rekken av flere lignende beslag i høyreekstreme miljøer i Østerrike det siste året.

Falske koronapass, landminer og pistoler

I juli gjennomførte politiet ni husransakelser i fire føderale delstater, der det i tillegg til hakekorsflagg og andre nazieffekter ble funnet hel- og halvautomatiske skytevåpen, ammunisjon og annet krigsmateriell. Politiet ser våpenfunnet i sammenheng med tidligere beslag og mener de involverte hadde planer om å opprette en høyreekstrem «milits».

Politiets beslag etter ni husransakelser i juli.

I begynnelsen av juni ble to menn i 50-årene arrestert i delstaten Niederösterreich etter husransakelser der politiet avdekket falske koronapass og politiskilt, flere pistoler med lyddempere, en maskinpistol, en hagle og ammunisjon av ulikt kaliber, samt en rekke stikkvåpen og nazi-memorabilia:

Politiet mener de arresterte mennene også var involvert i narkotikahandel.

I midten av mai gjorde politiet beslag av to håndvåpen, en større mengde ammunisjon, sverd, hjelmer, sikkerhetsvester og annet paramilitært utstyr blant høyreorienterte koronafornektere som skal ha planlagt militante aksjoner under en marsj mot smitteverntiltak i hovedstaden. En chat-gruppe på Telegram, der deltakerne diskuterte hvordan de skulle lage bomber, molotov-cocktails og skaffe våpen, satte etterforskerne på sporet.

I januar ble store mengder nazi-effekter beslaglagt hos en 46 år gammel ungarsk statsborger i Simmering-bydelen i Wien, der politiet også fant en MP40 maskinpistol med tilhørende ammunisjon:

Hakekorsflagg og annet nazistisk materiale ble avdekket sammen med en maskinpistol med ammunisjon.

Bare noen uker i forveien hadde politiet kommet over flere rifler, håndvåpen og kniver – i tillegg til hakekorsflagg og andre nazi-effekter som er forbudt i Østerrike – hjemme hos en 53 år gammel mann i Hollabrunn-distriktet i Niederösterreich:

Politiets funn hos en 53 år gammel mann i Hollabrunn-distriktet.

I desember 2020 gjorde myndighetene gigantbeslag av 76 hel- eller halvautomatiske våpen, pistoler, revolvere, håndgranater, eksplosiver og store mengder ammunisjon i flere koordinerte aksjoner mot organiserte kriminelle knyttet til narkotikahandel med nabolandet Tyskland:

Politiet i Østerrike og Tyskland samarbeidet om flere koordinerte aksjoner i desember 2020.

Ifølge østerrikske myndigheter skulle våpnene selges til tyske høyreekstremister for opprettelsen av et militant nettverk med mål om å angripe demokratiet.

I kjelleren hos en mistenkt nynazist ble det i etterkant funnet to kilo sprengstoff, håndgranater, landminer, ammunisjon og andre våpen. Totalt syv personer ble arrestert, inkludert to i Tyskland.

Lite synlig høyreekstremisme – mange beslag

Støtte til nazisme er forbudt ved lov i Østerrike. Forbudet har sørget for at det høyreekstreme miljøet i landet verken er spesielt sterkt eller godt organisert, påpeker idéhistorikeren og høyreekstremismeforskeren Bernhard Weidinger ved Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖV) i Wien.

– Men vi har en veldig høy frekvens av våpenbeslag, sier han til CNN.

Den synlige høyreekstremismen i landet har gjerne vært knyttet til grupper av fotballfans, men også musikkscenen: Nynazist-rapperen «Mr. Bond», som også er blitt lyttet til av deltakerne i norske chat-grupper, ble arrestert i januar for «produksjon og distribusjon av nazistiske idéer og oppfordringer til hat».

Østerrike er også en viktig base for den høyreradikale identitær-bevegelsen, der lederen Martin Sellner tidligere har stått tiltalt for hatprat og organisert kriminalitet (han ble frikjent i 2018).

At Christchurch-terroristen Brenton Tarrant donerte penger til bevegelsen før massedrapene ved to moskéer på New Zealand i mars 2019, skal ha skadet omdømmet betraktelig, ifølge Bernhard Weidinger.

Men også i Østerrike har ytre høyre-aktører forsøkt å kapitalisere på motstanden mot myndighetenes smitteverntiltak under covid-pandemien. Nevnte Sellner er blant dem som har oppfordret til «bred, patriotisk» protest mot det han hevder er en «storslått strategi» fra globale eliter, som også anklages for å innføre «multikultur» mot befolkningens vilje.





