AZOVSTAL-STÅLVERKET ER IGJEN under russisk ild, etter lange nok opphold i helga til at det lyktes å evakuere rundt hundre sivile. Det er uklart om skytingen stanser planene om opprettholde trygge korridorer å fortsette evakueringen, men flere hundre befinner seg fortsatt under bakken på stålverket. Der har de skjult seg sammen med soldater under beleiringen […]