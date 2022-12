EU nær enighet om makspris på russisk olje

EU NÆRMER SEG ENIGHET om en makspris på russisk olje. Den er ment å ramme Vladimir Putins finansiering av krigen i Ukraina, samtidig som den skal unngå et stort frafall av olje på verdensmarkedet, med tilhørende prisstigning på ikke-russisk olje. Ideen stammer fra G7-gruppa og har vært fremmet hardt av USA, men det har vært uenighet om hvor lavt maksprisen skal settes, og flere oljeøkonomer har advart mot at leiet 55-60 dollar er for høyt til å ha noen signifikant effekt. Nå skal det likevel gå mot en avtale om å betale maks 60 dollar fatet, idet bare noen få EU-land (deriblant Polen) gjenstår å gi sin aksept. Til sammenlikning kostet nordsjøolje rundt 87 dollar torsdag, men russisk olje er jevnt over billigere.

Maksprisen skal gjennomføres ved å danne et kartell av kjøpere. Den vil ramme russisk olje som leveres sjøveien, ved at skipene i siste instans nektes forsikring og andre nødvendige tjenester for internasjonal skipstrafikk som kontrolleres av G7.