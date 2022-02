MANGLER STØTTE: «Hvis det ikke er fred og sikkerhet i Afrika kan ikke verden ha fred og sikkerhet. Dette inkluderer ikke bare Europa, men også Amerika og Asia», sier Senegals president Macky Sall i et lengre intervju med Deutsche Welle etter at han ble innsatt som leder i Den afrikanske union. Sall er sterkt bekymret for den eskalerende krisen i Sahel-regionen, der Frankrikes beslutning om å starte avviklingen av landets kontraterrorstyrke i Mali nå fører til enda større usikkerhet. Den senegalesiske presidenten mener de vestlige landene som brukte enorme ressurser i Afghanistan på terrorbekjempelse, burde rette blikket mot Sahel: «Vi har tryglet FNs sikkerhetsråd de siste 10–12 årene om å ta større ansvar, om å ha et oppdrag med et mer robust mandat. Men vi har ikke klart å få støtte».





VIL TROSSE POLITIET: De norske demonstrantene som forsøker å iverksette en aksjon liknende den kanadiske «freedom convoy»-en skriver i dag på Facebook at de vil trosse politiets pålegg om å ikke kjøre biler til Stortinget. Aksjonistene planlegger å møte opp ved NRK på Marienlyst etter at politiet påla dem å holde seg unna sentrumsgatene av hensyn til framkommeligheten. Nå skriver de at de likevel vil kjøre til sentrum dersom myndighetene ikke imøtekommer krav om at det ikke skal innføres vaksinepass eller nye koronarestriksjoner i Norge. Det er usikkert hvor mange som vil delta – Facebook-gruppa har over 27 000 medlemmer, men svært mange av dem er utenlandske sympatisører. Vi skriver i dag om norske donasjoner til de kanadiske demonstrantene, som har paralysert byer og grenseoverganger i ukesvis og fått regjeringen til å innføre unntakstilstand.



POLITIBETJENTER BØTELAGT ETTER RUSRANSAKELSE: Spesialenheten for politisaker har forelagt en bot på 12 000 kroner til to politibetjenter etter det de beskriver som en «uaktsom tjenestefeil» og en «klanderverdig tjenesteutøvelse der tjenestepersonene er sterkt å bebreide».

I fjor ransaket de to politibetjentene en femtenåring utenfor en barnehage, etter at de hadde funnet en fersk joint i lommen hans. Et videoopptak, som senere ble lagt ut på YouTube, viste at en polititjenesteperson ba gutten om å dra ned buksa, for deretter å holde ham i trusen og lyse på kjønnsorganet hans med en hodelykt – delvis med tilskuere. «Ransakingen var på denne måten krenkende og uforholdsmessig», konkluderer Spesialenheten. De to tjenestepersonene begrunnet dette med at de ransaket på «fersk gjerning/ferske spor». Foreleggene er ikke vedtatt, og skal oversendes til retten.





KRITISERER COOPS «TURBOKYLLINGER»: Dyrevernorganisasjonen Anima ber Coop være mer transparente om hvordan de fremstiller «turbokyllingene» sine. «​​Det er flere kjeder som er dårlige og industrien er morbid, men Rema har utfaset bruken av hurtigvoksende kyllinger og Norgesgruppen har tatt små steg», sier Niklas Fjeldberg, kampanjeleder i Anima. Ifølge NRK benytter Coop seg fortsatt av hurtigvoksende kyllinger av rasen Ross 308. De avles fram for å vokse seg raskt store, og kan i løpet av 35 dager gå fra 50 gram til over to kilo. Ni av ti klarer ikke å gå normalt i løpet av livet. 7-Eleven, Narvesen og Joe & The Juice er i gang med å utfase bruken.





BLØFF ELLER GALSKAP? USA sier fredag at Russland kan ha så mange som 190 000 soldater utplassert langs Ukrainas grenser, det høyeste anslaget så langt i Ukraina-krisen. Russlands militære styrkeoppbygging har fått analytikere til å undres over hva som kan være målsetningen til en av verdens mektigste menn. En eventuell, svært kostbar invasjon av Ukraina har fått enkelte til å se annerledes på president Vladimir Putin, som har gått for å være en rasjonell og strategisk statsleder. I denne analysen i New York Times spekuleres det i om omstendighetene under pandemien har ført til endringer i Putins personlighet og gjort ham til en mer paranoid og uforsvarlig leder.



