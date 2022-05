Erdoğan: «Kan ikke støtte Finland og Sveriges Nato-medlemsskap»

STØTTER IKKE NATO-UTVIDELSE I NORDEN: Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan sier i dag at det er umulig for landet å støtte Sverige og Finlands inntreden i Nato, fordi landet ikke vil gjenta «feilen» da Hellas ble medlem i 1952 (sammen med Tyrkia selv) – og fordi de nordiske landene ifølge ham huser terroristorganisasjoner, angivelig med tanke på at Sverige har innvilget asyl til ledere av den kurdiske frigjøringsorganisasjonen PKK. Det melder Reuters.

Finland og Sveriges utenriksministere vil diskutere saken med sin tyrkiske motpart i morgen. Siden utvidelser av forsvarsalliansen må vedtas enstemmig av medlemslandene, betyr Erdoğans holdning i verste fall at Istanbul kan blokkere medlemskapet som Finland i går annonserte at de vil søke om, og som det er ventet Sverige vil søke om snarlig. Det skjer på tross av at Natos offisielle holdning til utvidelser er at «enhver europeisk stat i posisjon til å fremme prinsippene i traktaten og bidra til sikkerheten i det nordatlantiske området» kan få bli medlem, og generalsekretær Jens Stoltenbergs forsikring om at behandlingen av Sverige og Finlands søknader skal gå raskt og friksjonsfritt.

Omdreiningen kommer åpenbart også bardus på statsminister Jonas Gahr Støre: «Det kommer overraskende på meg. Jeg opplever at de samtalene som har vært i Nato til nå, har gitt uttrykk for at Sverige og Finland – som er nære partnere av Nato – har alle kvalifikasjoner til å bli medlemmer», sier Støre ifølge VG.

FARE FOR SULTKATASTROFE OG EPIDEMI: «Befolkningen i Nord-Korea befinner seg i en helt ufattelig fortvilet situasjon», sier seniorforsker Stein Tønnesson ved Prio til NRK etter at landet har fått et utbrudd av omikronvarianten BA. 2. Nordkoreanerne mangler trolig både koronatester og annet medisinsk utstyr, og store deler av befolkningen er sårbare for sykdom på grunn av sult og feilernæring. En febersykdom skal ha herjet i flere måneder og ført til seks dødsfall. Svært strenge smitteverntiltak er innført. «Det kan bli en alvorlig hungerkatastrofe, med sykdomsepidemi. Det vil bli en enorm tragedie», sier Tønnesson.

REKORDTAP I KRYPTO: På tross av noe oppgang i dag har bitcoin mistet en fjerdedel av sin verdi den sjuende tapsuka på rad. Krisa i markedet for kryptovaluta fortsetter med stor kraft etter gårsdagens totale kollaps i den såkalte terraUSD-valutaen, som skulle vært designet for stabilitet og knyttet til kursen for amerikanske dollar. Krisa ser imidlertid ikke ut til å forplante seg til mer tradisjonelle finansmarkeder – «what happens in crypto, stays in crypto», sier sjef for valutahandel i banken USB til Reuters. Mye av det er kanskje trolling, men den jevne strømmen av selvmordsbrev på diverse kryptoforum på nettet taler likevel sitt om de menneskelige kostnadene ved det som skjer.

PROBLEMER INNAD I MINIPARTI: «Det blir en helvetes oppvask på landsmøtet», sier styremedlem og tidligere fylkesleder i Demokratene i Nordland, Amund Garfors, etter at det i går ble kjent at det er full splid i det innvandringsfiendtlige minipartiet. En krets rundt tidligere Oslo Frp-profil og politisk nestleder Kent Andersen skal ha utløst en uforsonlig splittelse ved å varsle om at leder Geir Ugland Jacobsen (tidligere leder av Oslo Frp, ekskludert i 2021) konspirerer om å ta full kontroll over partiet. Samtidig deler flere fylkesledere – som presumptivt støtter Jacobsen – et innlegg på Facebook om at fylkeslagene er «bortimot 100 % samstemte» om utskiftninger i dagens sentralstyre som «et kraftig oppgjør med den resterende ukulturen i partiet». Forvirrende? Jepp! Men les vår sak, der vi forsøker å forklare.

Foto: Nato