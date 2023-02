Erdogan erkjenner mangelfull nødhjelp til jordskjelvofre

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

TYRKIAS PRESIDENT INNRØMMER at nødhjelp-responsen til deler av de jordskjelvrammede provinsene sør i landet har vært mangelfull. Recep Tayyip Erdogan sier samtidig at det er umulig for myndighetene å være forberedt på naturkatastrofer av så stort omfang, og at det er kvalmende hvordan hans politiske motstandere bruker hendelsen mot ham. I deler av landet ventet folk i over to døgn før de så noe til redningsmannskaper, og opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu, en av Erdogans potensielle motstandere i presidentvalget i mai, sier ingen andre enn presidenten kan lastes. Antallet omkomne etter jordskjelvet mandag morgen har nå passert 15 000, idet de første, kritiske 72 timene […]