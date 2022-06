Enighet i Senatet i USA om (litt) strengere våpenlover

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

SENATET I USA HAR TATT det første steget mot den mest omfattende våpenlov-innstramningen i landet på flere tiår. Etter de to massedrapene i mai (Uvalde i Texas og Buffalo i New York) har de politiske partiene klart å enes om grundigere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere under 21 år, finansiere opp delstatenes innsats for å konfiskere kraftige våpen fra personer som anses for å være ustabile og nekte salg til personer dømt for vold mot partnere de ikke er gift eller har barn med. Det bevilges dessuten penger til mental helse og sikring av skoler. Selv om Demokratene og president Joe Biden […]