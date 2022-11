Energikrise og gryende nasjonalisme i Norge og EU

«NÅ ER DET krig, nå er det sanksjoner, nå skal dem straffes», sa podcastvert Magnus Marsdal i siste episode av den nystartede podcasten Mímir & Marsdal. Han var ironisk. Gjesten var jurist og folkerettsspesialist Cecilie Hellestveit og emnet var Russland. «Nå skal norske bedrifter gå konk ti ganger om dagen bare for å straffe Putin», fortsatte han. Marsdal er ikke alene om disse tankene. Forrige fredag samlet for eksempel tusenvis av tsjekkere seg i Prahas gater for å protestere mot EUs sanksjonspakke og for gassforhandlinger med Russland. Demonstrasjonen var den tredje av sitt slag, og forente deler av ytre høyre og ytre venstre. Arrangøren kaller seg «Den tsjekkiske republikk først».

INFLASJON OG TRANGERE kår har ført til liknende demonstrasjoner over hele Europa. I Tyskland marsjerte nylig høyreradikale Alternative für Deutschland for «energisikkerhet og inflasjonsbeskyttelse». De krever lettelse på sanksjonene mot Russland. Og selv om demonstrasjoner i både Belgia og Frankrike primært har handlet om høyere lønninger, lurer energikrisen og høye strømpriser i bakgrunnen.