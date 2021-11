SJANGLER MOT MÅLSTREKEN KLIMATOPPMØTET I GLASGOW går mot slutten, og heller ikke etter den andre uka har det kommet noen store gjennombrudd. «Jeg skal være tydelig: Vi er ikke i mål ennå», sa COP26-president Alok Sharma på torsdag. FNs generalsekretær Antonio Guterres var enda tydeligere. «We cannot settle for the lowest common denominator. We know what must be done», tordnet han. «Governments need to pick up the pace and show the necessary ambition on mitigation, adaptation and finance».



UTBRUDDENE KOMMER I kjølvannet av et skuffende utkast til en hovedbeslutning som ble sluppet på onsdag. I utkastet gjentas det at landene på klimatoppmøtet skal prøve å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, og at mål for utslippskutt i 2030 skal skjerpes. Utkastet inneholder også en oppfordring til å fase ut fossilt brensel, men er ikke konkret på hverken tidslinje eller virkemidler. Ordlyden er til forveksling lik formuleringer verden allerede har vedtatt gjennom Paris-avtalen.



DET ER RETT OG SLETT IKKE godt nok. I alle fall ikke hvis vi skal tro klimavaktbikkja Climate Action Tracker (CAT), som dagen før slapp en rapport som viser at verden er på vei mot 2,4 graders oppvarming på tross av de nye løftene som har kommet i Glasgow. CAT understreker at prognosene ser verre ut dersom man legger til grunn eksisterende lovgivning og ikke lovnader fra statsledere.



FATTIGE LAND KRITISERTE også utkastet for manglende ambisjoner på klimafinansiering. Foreløpig sier utkastet at rike land skal øke klimafinansiering til fattige land til over 100 milliarder dollar i året, et tall rike land egentlig skulle ha nådd i 2020. «We won’t get the ambition on emissions we need for 1.5C if we don’t scale up the provision of finance, and this includes the long overdue recognition of a separate and additional component for loss and damage», sier lederen for en allianse av små øystater til the Guardian.



NOEN SMÅSEIRE HAR det allikevel blitt. På onsdag kveld slapp Kina og USA en kunngjøring der de er enige om å samarbeide om klimakutt. I kunngjøringen lover de to supermaktene å samarbeide for å holde seg innenfor 1,5-gradersmålet og å legge fram nye klimamål for 2035 i 2025. I tillegg har de blitt enige om å jobbe sammen for å kutte metanutslipp. Kina har verdens største metanutslipp og USA verdens tredje største. Metan-enigheten er en annen enn den som ble vedtatt i forrige uke, og Politico omtaler den som en seier for USAs klimautsending John Kerry.



PÅ TORSDAG LANSERTE også Danmark og Costa Rica Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), en allianse som forplikter seg til å sette en sluttdato for utvinning av fossile brensler. Tidligere leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg omtaler allianser som «banebrytende» på Twitter, mens Klima- og miljøminister Espen Barth Eide avviser initiativet og sier at letestopp ikke er løsningen. Foreløpig er det bare Sverige, Frankrike, Quebec, Grønland, Irland og Wales som har sluttet seg til initiativet fra Danmark og Costa Rica. California, New Zealand og Portugal har blitt med som «associate members».



TIDLIGERE FINANSMINISTER i Hellas, Yanis Varoufakis tar et kraftig oppgjør med klimatoppmøtet i en kronikk i The Guardian, og skriver at mål om «netto null» har vært mer til skade enn til gagn. «Net zero is popular among polluters for good reason – it’s toothless compared to emissions restrictions and a carbon tax», skriver han. Det er Espen Barth Eide og Singapores miljøminister Grace Fu som har fått ansvaret for å framforhandle regler for karbonskatt under toppmøtet. Ifølge Aftenposten må de to ministerne få på plass regler som hindrer dobbel bokføring, finne ut hvordan og hvor mye av fortjenesten fra kvotehandel som kan og skal brukes på klimatilpasning og avgjøre hvor mange kvoter fra tidligere kvotehandel land kan ta med seg inn i et nytt kvotesystem. Lykkes de, vil det innebære en vesentlig seier for COP26-president Alok Sharma og for klimatoppmøtet. En eventuell avtale vil legges fram i kveld, i morgen eller på søndag.