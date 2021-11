«Vår visjon er at vi innen sju år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes tror jeg verden vil følge etter. Dette er et stort prosjekt for landet. Det er vår månelanding».

Jens Stoltenberg, nyttårstalen 2007

SVEITSISKE KLIMAGRÜNDERE planlegger karbonfangst på Kollsnes i Øygarden. SV og MDG ber Jonas Gahr Støre bla opp for karbonfangst på Klemetsrud etter at anlegget fikk avslag fra EU. Vil karbonfangst bli det som redder oss? Mer om det senere, men først:

UKAS RUNDE

• MDG TAR SELVKRITIKK i en evaluering de har gjort av valgkampen 2021. Partiet hadde som mål å få en oppslutning på over syv prosent, men endte opp under sperregrensen. «Vi ble for krasse og framsto som kompromissløse (...) Det var vanskelig å heie på oss, enten fordi konkurrenter var mer likandes, eller fordi vi fremsto som for radikale, umodne eller ensporede», skriver de i rapporten.

• I LØPET AV TO ÅR har skogbranner ødelagt 20 prosent av verdens største trær, kjempesequoiaen. «The sobering reality is that we have seen another huge loss within a finite population of these iconic trees that are irreplaceable in many lifetimes», sier en parkvokter ved Sequoia and Kings Canyon national parks til The Guardian.

• NY STUDIE VISER at klimafornektelse blir stadig mer sjeldent blant amerikanske konservative tenketanker. Ifølge studien er klimafornektelsen i ferd med å bli byttet ut med argumenter der man sår tvil om miljøvernere, forskere og løsningene de foreslår. «Climate solutions misinformation is really the future of climate misinformation», sier en av forfatterne bak studien til Grist.

• I LØPET AV DET siste året har avskogingen i brasiliansk Amazonas vært større enn noe år siden 2006. Satellittdata viser at avskogingen har økt med 22% sammenliknet med forrige 12-månedersperiode, skriver Washington Post.

• EN NY STUDIE viser at flere fugler i Amazonas har krympet. Fenomenet, der fuglene får lengre vinger og mindre kropper, skyldes trolig klimaendringer, da mindre fugler håndterer høye temperaturer bedre. Studien som ble publisert i Science Advances, viser at 36 arter har mistet så mye som 2 prosent av sin egen kroppsvekt hvert tiår siden 1980.

• PÅ ONSDAG I FORRIGE UKE la Biden-administrasjonen rekordmange olje- og gasskonsesjoner ut for salg. CNBC omtaler salget som en «betydelig snuoperasjon» etter Bidens forsikringer om nedtrapping av olje- og gassutvinning. «While the Biden administration has repeatedly called climate change an “existential threat, it’s not going too far out of its way to deal with its main contributor», skriver Kate Aranoff i New Republic.

• EN REKKE STORE GASSPRODUSENTER hevder seg utsatt for «cancel culture». Gas Exporting Countries Forum (GECF), en organisasjon bestående av 19 gassproduserende land, sendte en uttalse til FN etter COP26 der de klager over «ongoing reductionism and cancel culture on hydrocarbons».

• I EN NY RAPPORT FRA Norsk Industri og DNV kommer det fram at Norge ikke ligger an til å nå klimamålene for 2030. Norge har forpliktet seg til utslippskutt på 29 millioner tonn, men DNV og Norsk Industri anslår at vi klarer 13 millioner tonn. «Vi er sjanseløse med det tempoet som Norge har i dag», sier forskningsleder Sverre Alvik til VG.

• ONSDAG SLAPP ARTSDATABANKEN en oppdatert norsk rødliste for arter. Oppdateringen er den første siden 2015, og inkluderer 21 prosent av de 23 405 vurderte artene. Det er fremdeles i all hovedsak arealtap som truer norske arter, men flere arter i fjellet er også sårbare for klimaendringer. For første gang er både villrein og villaks inne på lista, og ålen er har gått fra kategorien «sårbar» til «sterkt truet».

• NY FORSKNING VISER at oppvarmingen av Nordishavet har pågått lengre enn tidligere trodd. En studie publisert i Science Advances på onsdag hevder oppvarmingen har pågått siden begynnelsen av 1900-tallet. «[…] that's a bit unsettling for many reasons, especially because the climate models that we use to cast projections of future climate change do not really simulate these type of changes», sier en av forskerne bak studien til CNN.

SKAL KARBONFANGSTEN REDDE OSS?

DET BLIR TYDELIGERE og tydeligere at verdens land underpresterer på nødvendige klimakutt, og idéen om å fange og lagre CO2 blir stadig mer forlokkende. På mandag kunne E24 fortelle at de sveitsiske gründerne bak Climeworks var på befaring på Kollsnes i Øygarden, åstedet for Northern Lights, et planlagt CO2-mottak. Climeworks driver med såkalt «direct air capture» (DAC), en teknologi som fanger CO2 rett ut av lufta, og har allerede et funksjonelt anlegg på Island. Problemet med DAC er effektiviteten. Anlegget på Island fanger bare 4000 tonn CO2 årlig (tilsvarende de årlige utslippene til i ca. 400 nordmenn) og er det største funksjonelle DAC-anlegget i verden. Allikevel er det flere som nå satser på teknologien. Ifølge Blooomberg har EU som mål å fange 5 millioner tonn CO2 fra luft innen 2030. Den 14 desember skal det legges fram planer om en ambisiøs opptrapping.

MER TILTRO ER FESTET til «carbon capture and storage» (CCS) der man fanger CO2 fra karbonintensive industriprosesser. Forrige uke annonserte EU at de investerer mer enn 1,1 milliarder euro gjennom innovasjonsfondet sitt, i syv europeiske storskalaanlegg. Skuffelsen var stor da det ble klart at det planlagte karbonfangstprosjektet på Klemetsrud ikke var ett av dem. Det er planlagt å fange 400 000 tonn CO2 i året på Klemetsrud, og nå mener både SV og MDG at staten må ta regningen.

EN REKKE MOMENTER KASTER imidlertid skygge over karbonfangst som klimaløsning. Da IPCC la fram veier til 1,5 og 2 grader og brorparten av scenariene lente seg tungt på karbonfangst, var det mange som protesterte og påpekte at teknologien var «spekulativ». Ifølge en studie publisert i Nature tidligere i år vil karbonfangst i størrelsesordenen IPCC skisserer, bruke 50% av verdens elektrisitetsproduksjon, noe som igjen vil hindre avkarbonisering av andre sektorer. Kritikere peker også på at man ved å stole på framtidig karbonfangst kan legge opp til mindre ambisiøse utslippskutt. Det kan bli dramatisk dersom karbonfangsten ikke realiseres i forventet målestokk.

I BOKA «ENERGY MYTHS AND REALITIES» holder Vaclav Smil, en av verdens fremste energispesialister, fram et regnestykke som viser at fangst av 15% av CO2-utslippene i 2008 ville innebære å håndtere 6 millioner kubikkmeter CO2. I 2008 var verdens oljeproduksjon på 4,6 millioner kubikkmeter. Smils poeng er at det vil være urealistisk å bygge infrastrukturen som skal til for å håndtere et slikt CO2-volum (karbonfangstanlegg, rørledninger, kompressorer, injeksjonsbrønner osv.) med tanke på hvor kort tid vi har på oss. En studie fra Princeton i 2020 støtter Smil og konkluderer med at 106 000 kilometer rørledning ville måtte bygges for å håndtere 1 gigatonn CO2 (3 prosent av globale årlige utslipp). Ikke bare er det urealistisk sier Smil, men produksjonen vil både være karbon- og materialintensiv og drive opp prisene på stål, aluminium, plast og betong. «Consequently, we cannot exclude increased, rather than decreased, unit costs with a future mass adoption of carbon capture and storage», konkluderer han.

KARBONFANGST HAR OGSÅ store teknologiske utfordringer. For to uker siden annonserte Chevron at de ikke nådde løfter om å fange 80% av CO2 ved et anlegg i Vest-Australia. Syv store karbonfangstprosjekter har så langt blitt oppgitt i USA, og de fleste husker hvordan Stoltenberg var tvunget til å skrape karbonfangstprosjektet på Mongstad i 2013. På torsdag gikk sjefen for det italienske energiselskapet Enel, Francesco Starace, ut og avviste karbonfangst som løsning. «There is a rule of thumb here: if a technology doesn’t really pick up in five years ... you better drop it», sa Starace.

NOEN PEKER OGSÅ PÅ AT karbonfangstløsninger gjerne fremmes av oljeselskaper og oljeproduserende land. Teknologien kan fungere som en unnskyldning for fortsatt oljeproduksjon, hevder de. En artikkel i The Conversation beskriver hvordan toppsjefene i store oljeselskaper drev lobbyvirksomhet for karbonfangst under COP26, og hevder teknologien aldri vil løse klimakrisen uten en umiddelbar utfasing av fossil energi. «Å stole på fossilprodusentenes løfter om karbonfangst vil utsette den samme utfasingen», konkluderer den.

LIKEVEL: DERSOM verdens land fortsetter å underprestere på utslippskutt, vil karbonfangstteknologi kunne bli den beste dårlige muligheten vi har.

UKAS VISUELLE KATASTROFE

Kart over avskogingshendelser i Brasil mellom august 2020 og juli 2021. Nesten 13 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt i perioden, og avskogingen er den verste siden 2006. «Brasil lovet nettopp å stanse avskoging innen 2030. Det hjelper lite hvis det ikke er noe skog igjen», skriver forfatter Elizabeth Kolbert på Twitter. Kart: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)

FRAMOVER

OM TO DAGER ER DET første søndag i advent, og gjennomsnittsnordmannen kommer ifølge DNB til å bruke 13 000 kroner ekstra i tiden fram mot jul.

Ifølge Framtiden i våre hender kommer 60 prosent av verdens klimagassutslipp og mellom 50-80 prosent av verdens land-, material- og vannforbruk fra husholdningers forbruk. Siden 1990 har nordmenn doblet forbruket sitt.

Hvis tallene risikerer å legge en demper på julegleden, kan du kanskje bøte på din egen samvittighet ved å følge Sortere.no’s 17 tips til en miljøvennlig julefeiring.

