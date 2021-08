What do the IPCC AR6 Remaining Carbon Budget mean for pathways to 1.5°C? Irrespective of the probability, extreme mitigation is required. There exists no marginal pathway to 1.5°C. The remaining carbon budget can be met in many different ways, all require extreme mitigation (also for non-CO₂). No free lunch».

Onsdag i forrige uke ble det målt 48,8 C i Syrakus på Sicilia, og vi kunne notere ny europeisk varmerekord.

Klimarelaterte og geofysiske hendelser har ifølge en ny rapport fra World Meterological Association (WMO) ført til tap av 312 000 menneskeliv i Latin-Amerika og Karibia. 277 millioner mennesker i verdensdelen er direkte påvirket av hendelsene.

Amerikanske National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bekreftet forrige fredag at juli måned var den varmeste siden målingene begynte for 142 år siden.

Forskere fra Universitetet i Stockholm stadfester at Sveriges høyeste fjell har blitt 20 meter lavere siden midten av nittitallet. Toppbreen er i ferd med å smelte. Bare det siste året har Kebnekaise mistet to meter.

Det er for første gang erklært vannmangel i Colorado River. Som følge av tørke er vannstanden i elva så lav at vannforsyningen til noen av USAs raskest voksende byregioner (bla. Las Vegas og Phoenix) strupes.

vannmangel i Colorado River. Som følge av tørke er vannstanden i elva så lav at vannforsyningen til noen av USAs raskest voksende byregioner (bla. Las Vegas og Phoenix) strupes. I Tyrkia

Brannmenn i Hellas har fått kontroll på endel av de over 500 skogbrannene som statsminister Kyriakos Mitsotakis har omtalt som den største økologiske katastrofen i landet på mange tiår. Skogbranner fortsetter å brenne over store deler av verden, og de aller fleste når aldri norske avissider.

Ifølge Vox viser flere studier at dyrearter er i ferd med å krympe som følge av klimaendringer.

Tall fra BP Plc viser at verden for første gang produserer mer fornybar kraft enn kjernekraft.

legger Bloomberg til. En føderal domstol trakk på onsdag løyvene til et stort omstridt ConocoPhillips-prosjekt i Alaska. Prosjektet skulle kunne produsere 160 000 fat olje daglig og var godkjent av Trump-administrasjonen. Dommen kom etter at miljøaktivister trakk prosjektet for retten.

DYSTER RAPPORT

DE SISTE TO UKENES klimanyheter har vært preget av klimapanelets sjette hovedrapport.