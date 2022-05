I 1930 bestemte Det øverste råd for nasjonaløkonomien i Sovjetunionen at det skulle bygges et nytt jern- og stålverk i industribyen Mariupol. De første jernplatene på Azovstal rullet ut tre år seinere. Etter Den andre verdenskrig og nazistenes tilbaketrekking ble verket bygget om – kanskje var det da det ble anlagt atombombe-sikre bunkerser i bakken under smelteovnene.

70 år senere ble det bruk for dem, da russiske separatister forsøkte å innta byen i etterkant av Krim-okkupasjonen i 2014. Og etter invasjonen i år har bomberommene i ukesvis beskyttet et hundretalls sivilister sammen med beleirede soldater fra Azov-regimentet – de siste gjenværende i Mariupol som ikke har overgitt seg til den russiske krigsmskinen.



Historiene fra de som har klart å evakuere, gjør det klart at tilværelsen på Azovstal har vært et sant helvete – skadde mennesker begravet under sammenraste bygninger, lik spredd rundt, desperate overlevende som klarer seg nesten uten mat, vann og helsehjelp. Nå er stålverkets industrielle historikk for all overskuelig framtid overskygget av dets rolle i den store krigen mot Russland.

Vår tegner har fanget det slik:

llustrasjonen pryder forsiden på mainummeret av Filter Nyheters papirmagasin, som nok en gang blir preget av journalistikk om krigen i vårt nærområde. Du kan blant annet lese saker om:

Falske faktasjekker: Slik «avkreftes» bildene fra Butsja og Kramatorsk i russisk tv

Russlands forsvarere i Norge og deres «alternative» årsaker til Ukraina-krigen

Møt sikkerhetsvakten fra Kenya som ble arrestert for å blogge om arbeidsforholdene i Qatar

Helsedepartementet påsto at Ukraina ikke hadde bedt om ambulanser – det var ikke sant

Rhipto-skandalen: Slik gikk det til

Vi håper du vil støtte Filters arbeid og bestille magasinet. Det gjør du på denne linken.

Kanskje er dette tiden for å kjøpe et årsabonnement? For 900 kroner får du det månedlige papirmagasinet i posten et helt år. Uansett hvilket papirabonnement du velger, sender vi deg et flott handlenett som takk for håndsrekningen:

Et abonnement på Filter er mer enn papirmagasin i posten. Du får også Filter MER, vårt digitalabonnement (som også kan kjøpes separat). Det inneholder en rekke eksklusive spalter og nyhetsbrev du enten kan lese ved å logge deg inn på web, eller få i innboksen.

Deriblant Filter KAFFE, vår populære oppsummering av nattas nyheter som sendes ut hver morgen på slaget 07. Og Filter X, som holder deg oppdatert på nyheter om ekstremisme og hatkriminalitet; Filter ELENDIG FREDAG om klimakrisa og Filter KONSPI om alle de bisarre forestillingene som sprer seg om alt fra sikkerhetspolitikk til smittevern.

Kanskje viktigst av alt: Blir du Filter-abonnent er du med på å hjelpe oss å jobbe videre!