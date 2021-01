En hel verden satt klistret til bildene av Trump-mobben som angrep det amerikanske parlamentet onsdag kveld.

Reaksjonene spenner fra fordømmelse til dårlig skjult skadefryd.

Russland: USA «halter på begge bein»

Russlands president Vladimir Putin har så langt vært stille, men Konstantin Kosachyov, et høytstående medlem av utenrikskomiteen i overhuset i Kreml, har uttalt på Facebook at «den tapende siden har mer enn nok grunnlag for å anklage vinneren for fusk. Det er klart at det amerikanske demokratiet halter på begge bein» og at «feiringen av demokratiet er over. Dette er, akk, faktisk bunnen».

Kosachyov bedyrer at dette er ikke noe han sier for å håne USA, men for å konstatere at amerikanerne «baner ikke lenger kursen, og har derfor mistet alle sine rettigheter til å spørre om det. Også til å peke den ut for andre».

У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоев причин, выводящих людей на улицы: На поверхности – самовлюбленность,… Publisert av Константин Косачев Onsdag 6. januar 2021

Kina: «Viser dobbeltmoralen»

Det kinesiske, statsstyrte mediet Global Times har festet en forseggjort videosnutt øverst på sin Twitterprofil. Den sammenlikner amerikanernes ordbruk om Hong Kong-opprøret, og stormingen av kongressbygningen.

«En blatant oppvisning av doble standarder», skriver det myndighetstilknyttede mediet:

Similar scenes in Hong Kong and Washington DC, a blatant display of double standards:

-"Beautiful sight" vs "Violent riots";

-"Heroes" vs "Rioters";

-"Defense of democracy" vs "Assault on democracy" https://t.co/UcqiX4Q4iU pic.twitter.com/RUoAXcICgs — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2021

Venezuela: «USA lider av det samme de har påført andre»

Forholdet mellom president Donald Trump og Venezuelas president Nicolas Maduro har vært iskaldt etter opptøyene i det plagede Sør-Amerikanske landet. Madouro offentliggjorde en uttalelse, hvor det blant annet heter at «med denne triste episoden lider USA under det samme som det har påført i andre land, med sin aggressive politikk».

Iran: «Vestens demokrati er skjørt»

Heller ikke regimet i Iran lot muligheten til å stikke sin fiende USA gå upåaktet hen. Irans leder Hassan Rouhani. I en TV-sendt tale sa han at «det vi har sett på i går og i dag viser for alvor hvor skjørt vestlig demokrati er, og hvor svak dets fundament er».

Storbritannia: «En skam»

Klokken ti onsdag kveld publiserte britenes statsminister Boris Johnson en uttalelse hvor han beskriver angrepet som «skamfullt». Han fremholder at USA står for demokrati rundt om i verden, og betegner det som essensielt at maktovergangen fra Donald Trump til Joe Biden skjer fredfullt og i ordnete former. Donald Trump har uttalt, gjennom sin pressesjef, at han vil gi fra seg makten på fredelig vis på tross av at han er uenig i valgresultatet.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Frankrike: «Vi er ett»

Frankrikes president Emmanuel Macron skilte seg noe ut ved å natt til torsdag holde en treminutters, videosendt tale med emneknaggen #WeAreOne hvor han snakket om et av landets viktigste allierte. «Siden 1700-tallet har Frankrike og De Forente Stater delt en felles forpliktelse til frihet og demokrati», sa Macron. Han minnet om at amerikanerne hjalp Frankrike under andre verdenskrig, og sa at «i dag står Frankrike ved det amerikanske folket» og at franskmennene «ikke vil gi etter for volden noen enkeltpersoner».

Macron slo over på engelsk mot slutten av talen, hvor han igjen fremhevet vennskapet mellom landene, og at Frankrike tror på det amerikanske demokratiet.

Tyskland: Trump skapte dette

Tysklands kansler Angela Merkel kom også med en innspilt budskap torsdag formiddag. Hun sa at hun er lei for («regrets») at president Donald Trump ikke erkjente valgnederlaget, heller ikke denne onsdagen, og sa at hun mener usikkerheten det skapte «skapte atmosfæren som gjorde nattens hendeler mulig».

Hun gikk videre til å snakke om etterfølgeren Joe Biden og kongressrepresentanter som har gått ut mot angrepet, og at «deres ord overbeviste meg om at det amerikanske demokratiet vil vise seg sterkere enn opprørerne».

"I regret very much that President Trump since November has not conceded his defeat, and not yesterday either." German Chancellor Angela Merkel says outgoing US President Donald Trump created an atmosphere that made the attack on the US Capitol possible. pic.twitter.com/W40noCCyK9 — DW News (@dwnews) January 7, 2021

Nato-sjefen: «Valget må respekteres»

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg publiserte klokken halv ti onsdag kveld en kort Twitter-melding, hvor han konstaterte at verden var vitne til «sjokkerende scener i Washington DC». Han fremholdt videre at valgresultatet måtte respekteres.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

India: Trist å se på

Indias statsminister Narendra Modi, som beskrives som en autoritær leder av Trump og andre «sterke menns» typer, publiserte natt til torsdag en melding om at han ble trist av nyhetene om angrepet. Modi er regnet som en alliert av Trump.

Distressed to see news about rioting and violence in Washington DC. Orderly and peaceful transfer of power must continue. The democratic process cannot be allowed to be subverted through unlawful protests. — Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2021

Norge: Et uakseptabelt angrep

Statsminister Erna Solberg beskrev angrepet som «utrolig» og et «uakseptabelt angrep på demokratiet». Hun understreket at ansvaret for å stoppe det «hviler tungt på Trump».

Unbelievable scenes from Washington D.C. This is a totally unacceptable attack on democracy. A heavy responsibility now rests on President Trump to put a stop to this. — Erna Solberg (@erna_solberg) January 6, 2021

EU-sjefen: «Biden vant»

EU-sjef Ursula Von der Leyen nevnte ikke Trump eller angrepet direkte, men nøyde seg med å fremheve Joe Biden, og viderebrakte hans uttalelse om at «Amerika er så mye bedre enn det vi ser i dag».

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election. I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

