– Åh, vi har presidenten her, den ekte presidenten, alle sammen!

Ordene tilhører Mike Lindell (59), den dypt religiøse forretningsmannen som i snart fem år har vært blant eks-president Donald Trumps mest oppsiktsvekkende støttespillere.

Siden de to traff hverandre for første gang i august 2016, virker vennskapet å ha blitt stadig tettere: Lindell, som har tjent store penger på salg av puter og dyner gjennom gründerbedriften My Pillow, har tidvis fungert som Trumps personlige rådgiver.

Etter valgnederlaget i november 2020, fikk Lindell virkelig blod på tann: Foruten å fremme en rekke substansløse påstander om at valgteknologi-selskapet Dominion hadde tuklet med resultatet, reiste han på turné gjennom flere delstater for å spre det samme oppspinnet, finansierte en egen dokumentarfilm om det påståtte «tyveriet» og kjøpte tid på den konservative tv-kanalen OANN for å få den vist.

Og dette var før han denne uka forsøkte å lansere sitt eget sosiale medium, døpt «Frank» og ment å være en blanding av Twitter og YouTube, men uten «sensur» av annet enn banning, «voksent innhold» og blasfemi.

Under lanseringen gikk det imidlertid ikke helt etter planen.

Tar telefonen – og så går det fryktelig galt

For det første gikk hele nettsiden i svart, selv om Lindell hevder å ha investert «millioner av dollar» på et vanntett sikkerhetsopplegg og egne servere.

I en påfølgende 48-timers direktesending, der 59-åringen snakket om sine favorittemaer – gud, valgjuks og Trump – ble flere seanser med innringere forkludret av intensiv trolling fra politiske meningsmotstandere og andre som hadde fått tak i telefonnummeret.

Flere ganger måtte han avbryte samtaler på direkten, ofte med høylytte utbrudd i frustrasjon over å være «under angrep» fra det han allerede oppfatter som en hensynsløs mobb.

Det toppet seg da Lindell i et svakt øyeblikk trodde det var Donald Trump selv som ringte inn.

– Hallo, Mr. President, sa en tydelig opprømt Lindell, før stemmen i den andre enden ropte ut en nettadresse og gründeren sporenstreks måtte legge på og beklage overfor seerne:

– Ser dere hva de gjør? De angriper oss!

Deltok i spleiselaget for dobbeldrapsmann

Selv om Lindell fremstår som temmelig karikert, har han de siste årene vært stamgjest i Det hvite hus, hatt ansvaret for Trumps valgkamp i Minnesota og fått stor oppmerksomhet for sine politiske reklamevideoer.

Før nyttår ble det kjent Lindell også var én av de bemidlede personene som deltok i spleiselaget for å få den drapstiltalte tenåringen Kyle Rittenhouse løslatt mot kausjon.

Det var i fjor sommer at 17 år gamle Rittenhouse dro til byen Kenosha i delstaten Wisconsin for å «beskytte» innbyggere og forretninger mot Black Lives Matter-demonstranter. En afroamerikansk mann hadde to dager tidligere blitt skutt fire ganger i ryggen av politiet.

Turen til Kenosha endte med at Rittenhouse selv skjøt og drepte to personer, ifølge eget utsagn i selvforsvar. Etter pågripelsen ble han en slags maskot i amerikanske ytre høyre-miljøer og fremstilt som en «patriot», godt hjulpet av den Trump-vennlige advokaten Lin Wood.

Kausjonen var på to millioner dollar – og Lindell var ikke vanskelig å be.

Sådde tvil om hvem som stormet Kongressen

Lindell var også til stede ved markeringen i Washington D.C. som endte med at en stor gruppe demonstranter stormet kongressbygningen den 6. januar i år, men uten at han selv deltok i dette.

I flere måneder forut for hendelsen var han imidlertid svært aktiv i å spre usanne beskyldninger om at valget hadde blitt stjålet – og etterpå publiserte han en video i sosiale medier med påstander om at stormingen kunne ha vært planlagt av Trump-motstandere.

Noen dager senere ble han også avbildet på vei ut av Det hvite hus, bærende på dokumenter med tekst som «Unntakstilstand dersom nødvendig» og det som virket å være et forslag om å erstatte daværende CIA-sjef Gina Haspel med Trump-lojalisten Kash Patel.

Lindell ble utestengt fra Twitter i slutten av januar. Da han fortsatte å dele konspirasjonsteorier om presidentvalget fra My Pillow-kontoen, ble også denne fjernet. 59-åringen har i ettertid hevdet å sitte på etterforskningsmateriale som vil sende både Twitter-sjef Jack Dorsey og Facebook-topp Mark Zuckerberg i fengsel.

Og i mars varslet han etableringen av et helt nytt sosialt medium. Lanseringen skulle være mandag denne uka, men ble stoppet av det Lindell selv hevder er «massive angrep» fra meningsmotstandere.

Qanon-følgere: Plattformen er «honningfelle»

Idéen bak «Frank» har ifølge Lindell vært å etablere en blanding av Twitter og YouTube, der Trump-vennlige meningsbærere og andre innholdsleverandører skal kunne operere fritt for moderering og «sensur». Men foreløpig er plattformen ingen av delene.

Da serverproblemene ble for store på lanseringsdagen, svarte Lindell med en 48 timer lang direktesending der han delte egne fantasier om hva som skjedde da Trump tapte valget, snakket med meningsfeller i studio og lot innringere komme til orde (med varierende hell).

Logoen til «Frank» ble kjent for noen uker siden og er allerede blitt gjenstand for ville spekulasjoner blant følgerne av megakonspirasjonsteorien Qanon: Legger man godviljen til, kan nemlig snakkeboblen til venstre oppfattes som en «Q».

Men toneangivende Qanon-aktører har også advart mot «Frank». De mener plattformen kan være en «honningfelle», skapt av skjulte krefter for å skaffe seg oversikt over brukerne. Flere er kritisk til at man må oppgi et telefonnummer for å registrere seg.

Og dessuten venter mange på at Trump skal lansere sitt eget sosiale medium, slik folk i staben hans har varslet at han snart vil gjøre.

