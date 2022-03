1: Ambisjonene om det gamle riket

Den amerikanske Russland-eksperten Fiona Hill har studert Vladimir Putin i årtier, og jobbet for presidenter i USA på begge sider av det politiske spekteret. I et nytt intervju snakker hun blant annet om Putins ambisjoner for å gjenoppbygge det gamle russiske riket og den store endringen i russisk utenrikspolitikk som skjedde på slutten av 2000-tallet med invasjonen av Georgia og annekteringen av Krim.

Hill påpeker at verken Nato eller Europa kan stå opp mot dette alene, men at kampen må føres globalt. Dessverre tror hun at den russiske lederen er kapabel til det meste: «The thing about Putin is, if he has an instrument, he wants to use it. Why have it if you can’t? He’s already used a nuclear weapon in some respects. Russian operatives poisoned Alexander Litvinenko with radioactive polonium and turned him into a human dirty bomb and polonium was spread all around London at every spot that poor man visited. He died a horrible death as a result.»

«‘Yes, He Would’: Fiona Hill on Putin and Nukes» kan du lese hos Politico.

2: Fra St. Petersburg til Kreml – via KGB

Max Seddon har jobbet som korrespondent for Financial Times i Moskva i seks år, før han ble byråsjef for samme avis der i fjor. Han har ført denne analysen i pennen – en slags minibiografi av mannen som nå drar verden mot krig.

Fra oppveksten i St. Petersburg, via karrieren i KGB og den overraskende utnevnelsen som presidentkandidat i 1999, beskriver Seddon en statsleder som har blitt mer isolert og paranoid under pandemien: «He’s even more isolated than Stalin, says Gleb Pavlovsky, a former adviser. In the last years of his life, Stalin didn’t come to the Kremlin and lived in his dacha, but the politburo came to see him and they talked and drank. Putin doesn’t have that. He’s as isolated as he can be. And in that situation rational issues become irrational.»

«Russia’s resentful leader takes the world to war» finner du her.

3: En helt bokstavelig isolasjon

Denne analysen tar for seg det som må kunne kalles snodig oppførsel, relatert til tiltak for å unngå Covid, to år inn i pandemien, for en statsleder vi må anta er vaksinert: «The Russians told us Putin needed to be kept in a strict health bubble.»

«The bizarre, literal isolation of Vladimir Putin» er publisert av Washington Post.

4: For diktatorer går tiden annerledes

Den russiske forfatteren Mikhail Sjisjkin har skrevet dette fantastiske essayet for danske Information. Det er lengre enn en Filter-artikkel (veldig langt, altså), men hold ut, for dette setter dagens situasjon inn i en historisk, russisk kontekst. Der er enhver tsar hellig, og alle som er uenig ender i fengsel: «Hverken timingen eller den dystre alvor i ​​den nuværende krise kommer som nogen overraskelse. Det biologiske ur tikker. For diktatorer går tiden anderledes. De har ingen fremtid.»

«Putin lægger ikke planer for et nederlag, kun for sejr“ finner du her.

5. Latteren stilnet brått rundt Romneys analyse

Den 22. oktober 2012 sitter Mitt Romney overfor Barack Obama i den siste og avgjørende tv-debatten i den amerikanske valgkampen. Temaet er utenrikspolitikk, og presidenten kommer med en drepende kommentar til sin republikanske motkandidat: «A few months ago, when you were asked what’s the biggest geopolitical threat facing America, you said Russia. Not al-Qaeda. You said Russia, Obama told him. And the 1980s are now calling to ask for their foreign policy back.»

I dette intervjuet med McKay Coppins snakker Romney (som i dag er senator for Utah) om utviklingen i Russland under Putin, og om det republikanske partiets syn på den russiske lederen.

«Romney Was Right About Putin» kan du lese i magasinet The Atlantic.

6: Propagandakrigen på hjemmebane

Den kjente forfatteren, journalisten og LBGT-aktivisten Masha Gessen er ingen stor fan av den russiske presidenten. I denne saken forklarer hen hvordan Putin ønsker at krigen skal bli oppfattet i Russland og hvilke metoder han bruker for å oppnå sine mål. Bonus: Et innblikk i mediehverdagen til middelklasserusseren. «Yandex’s home page usually runs five headlines at a time. “Most people just look to see if anything has happened,” Gershenzon said. “And if they have a sense that nothing is up, they never click through on a headline.»

«How Putin Wants Russians To See the War in Ukraine» ligger hos The New Yorker.

Foto: Jedimentat4 (CC BY 2.0)