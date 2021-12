ØKONOMISKE KORONATILTAK: På en pressekonferanse klokka 08.30 i dag, la regjeringen fram en rekke økonomiske tiltak for å demme opp for negative konsekvenser av de nye smitteverntiltakene. Finansministeren, næringsministeren, kulturministeren og arbeids- og inkluderingsministeren var tilstede på pressekonferansen. Regjeringen har gjeninnført flere av støtteordningene fra 2020 med justeringer med mål om at tiltakene skal treffe de som trenger dem. Her er tiltakene:

– Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut året, men med begrensninger på utbytte.

– Gjeninnføre lånegarantiordningen.

– Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut mars 2022.

– Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak for å holde folk i arbeid

– Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren for tap knyttet til avlyste kulturarrangementer.

– Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren.

– Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren.

– Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022.

– Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser

– Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad

– Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

– Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.

– Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 prosent til minst 40 prosent redusert arbeidstid ut februar 2022.

– Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter til og med mars 2022.

– Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. Arbeidsgruppen som vurderer dette videreføres første halvår 2022.

– Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022.



VIL FORBY YTRE-HØYRE GRUPPE: Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin har satt i gang en juridisk prosess for å oppløse den lille, ytre høyre-gruppa som kaller seg Zouaves Paris. Årsaken er forrige helgs voldsepisode som skjedde på den ferske presidentkandidaten Eric Zemmours valgkampmøte i Villepinte utenfor Paris.

Gruppa er mistenkt for å ha angrepet antirasister fra organisasjonen SOS Racisme som dukket opp på møtet der den høyreradikale og muslimfiendtlige presidentkandidaten skulle holde tale for støttespillerne. SOS Racisme sier de var der i en fredelig protest, men fem av medlemmene deres ble skadet under voldsepisoden som også er dokumentert i en video. I et klipp ser man en mann slå kraftig i hodet på en kvinne med «Nei til rasisme» t-skjorte, mens andre klipp viser at angriperne sparket og kaster stoler på SOS Racisme-medlemmene.

Zouaves-gruppa er mistenkt for å stå bak en rekke voldelige angrep de siste årene. Les mer om dem i The Guardian.

BARE ÉN KVINNE har søkt jobben som sentralbanksjef i Norge etter Øystein Olsen, som går av i februar. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache (48) omtales som faglig dyktig, har et rykte som en usedvnlig god leder og mange års praktisk erfaring med såvel pengepolitikk som næringsliv. Dessverre for henne står også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg (62) på søkerlista, og sier Finansdepartementet har bedt ham om å søke (etter selv å ha flagget interesse for jobben i DN for en måned siden). «Når Jens Stoltenberg sier han blir oppfordret til å søke av Finansdepartementet, så tenker jeg at det blir Jens Stoltenberg», sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.



At Stoltenberg har tette bånd til statsminister Støre og det politiske miljøet for øvrig, er åpenbart ingen hindring for bli Norges Bank-sjef. Aftenposten skriver at SVs Kari Elisabeth Kaski, Venstres Sveinung Rotevatn og Frps Erlend Wiborg er blant dem som advarer mot å gi jobben til tn tidligere Arbeiderparti-leder og statsminister.

SATANS VERK: Mens Tyskland går gjennom sin fjerde smittebølge med rekordhøye smittetall, sirkulerer det en pamflett i Bispedømmet Regensburg sørøst i landet med skremselspropaganda om koronavaksinene myntet på katolikkene som bor der. Ifølge pamfletten står Bill Gates, WHO-sjefen og onde makter bak covid-19-pandemien med plan om å innføre en ny verdensorden: «Bak koronatiltakene er det en verdensomspennende, satanistisk organisasjon som ønsker å få menneskeheten under sin makt og kontroll.»



Andre ville og falske påstander om at forskere har hentet ut celler til vaksineutvikling fra levende babyer mens de var i ekstreme smerter, blir gjenfortalt i brosjyren av såkalte eksperter. Bak flere av de vanvittige påstandene står mektige kardinaler og biskoper. Samtidig er vaksinedekningen lavere i katolske områder i Tyskland enn ellers i landet. Til Filter Nyheter sier Oslo katolske bispedømme at de ikke kjenner til at liknende materiell spres i katolske miljøer i Norge, men at de ikke kan utelukke det. Les hele artikkelen her.



Toppbilde: Keenan Beasley / Unsplash

