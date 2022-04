HØRER SOLDATENE AVSLØRE SEG: Tysk etterretning slår fast at drapene i Butsja ikke var ulykker eller begått på initiativ fra enkeltsoldater, men del av en strategi for å skremme sivilbefolkningen og stanse motstand. Etterretningen har overhørt russiske soldater som diskuterer drapene på de drepte sivile i Butsja på radiosamband, ifølge den tyske avisa Der Spiegel (ifølge Reuters har tyskerne satellittfoto-bevis på russiske drap på sivile, mens de avlyttede samtalene ikke kan knyttes konkret til Butsja).



De gruoppvekkende bildene av torturerte kropper, åpenbare henrettelser og vitnesbyrd om seksuell vold «viser det sanne ansiktet til Russlands brutale krig» heter det i en uttalelse utenriksministrene i G7-landene ble enige om i dag. Massakren i Butsja og andre ukrainske områder under russisk okkupasjon vil bli listet som grove brudd på folkeretten, sier G7-ministrene etter å ha møtt sin ukrainske motpart Dmytro Kuleba i dag. De advarer Putin mot å begå nye overgrep, og oppfordrer Vladimir Putin til å sørge for at hjelpearbeidere kommer seg inn i konfliktsoner for å levere forsyninger og evakuere sivilister. Russland nekter fortsatt for å ha gjort noe galt i Butsja.





FÅR UT PENGER VIA SYRIA: To lån overføres fra Russland til Syria med klausul om at pengene skal brukes i sin helhet til utbetalinger til spesifikke selskaper. Det må skje i løpet av seks måneder, og det medfører straffegebyrer dersom pengene ikke blir brukt. Selskapene er eid av russiske oligarker, og vips har en milliard dollar sneket seg rundt sanksjonene, beskriver New Lines, et magasin som utgår av en amerikansk tenketank og har gransket dokumenter som er lekket fra syrisk side. Magasinets kilder beskriver hvordan ledelsen i Syria begynner å våkne til realitetene ved å være avhengig av russisk militærstøtte: «The Kremlin (…) has engaged in needless bureaucratic foot-dragging, last-minute renegotiation of terms and price-gouging, and has generally treated Damascus as an imperial power might a lesser colony».



I landet Russland invaderer har den russiske kirken siden tidlig 90-tall eksistert side om side med en egen ukrainsk-ortodoks kirke. Frem til 2014 var det trolig få ukrainere som brydde seg noe særlig om hvilken kirke menigheten deres tilhørte. Nå stiller saken seg ganske annerledes, skriver John Færseth i siste utgave av Filter-spalten Filter KONSPI. Den handler om den geistlige dimensjonen av Ukraina-krigen. For å få tilgang til Filter KONSPI og de andre eksklusive spaltene våre, tegn et abonnement her!



BUSINESS AS USUAL: Et sted kan russere fortsatt passere (tilnærmet) visumfritt inn i et Nato-land: Ved Storskog i Finnmark. Selv om Kreml denne uka suspenderte reglene for forenklet visum for borgere av «uvennlige land» (det inkluderer oss, i tilfelle du lurte) er de visumfri grensepasseringene til Norge ikke berørt, skriver The Barents Observer. Det betyr at vanlige borgere i Murmansk og Arkhangelsk fortsatt kan søke om papirer som gir dem flere grensepasseringer over en femårsperiode. Det er ingen planer om å gjøre endringer i regimet, sier statssekretær Eivind Vad Petersson til avisa.





KLAR TALE FRA IKKE-VANLIGE FOLK: Høyesterett gir en uvanlig klar høringsuttalelse om domstolsreformen justisministeren vil vektlegge «vanlige folks» meninger om. Domstolen, som vanligvis ikke mener noe i løpende lovgivningsprosesser, «kan ikke se at det ved en gjeninnføring av tidligere domstolstruktur finnes tiltak som samlet sett er like godt egnet til å møte utfordringene domstolene står overfor, som dem som kan settes inn med dagens struktur», skriver justitiarius Toril M. Øie ifølge Rett24, og fortsetter: «Høyesterett mener på denne bakgrunnen at rettssikkerhetshensyn taler mot å gjeninnføre domstolstrukturen fra før domstolsreformen i 2021.»



