Departementer hadde møte om maritime trusler

DET VAR INTER-DEPARTEMENTALE møter på embetsnivå om «risiko knyttet til sikkerhetstruende maritim aktivitet» for under to uker siden.

Både justis- energi- og forsvarsdepartementet deltok, og dagen etter ble det gitt en orientering om en utredning av risikoen, avslører Dagens Næringsliv etter at det som trolig er sabotasjeaksjoner har ført til tre store lekkasjer på russisk-tyske gassrørledninger i Østersjøen.

Gassledningene Nord Stream 1 og 2 er en del av er viktig for energiforsyningen i Europa har ledningene ligger nesten ubevoktet, noe USA flere ganger har advart mot, skriver tyske medier.

I Norge sier professor Sissel Haugedal Jore ved Universitetet i Stavanger at Norge kan ha gitt bort mye sensitiv informasjon om oljeindustrien som kan ha gjort det lettere for Russland å sabotere offshoreinstallasjoner.

Nato-forsker Arnold Dupyu sier flere nasjoner eller grupper kunne tenkes å ha interesse for å ramme gassledningene – både pro-russiske aktivister og grupper som er anti-Kreml, enten fra Ukraina eller andre steder, sier han.