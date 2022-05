Den store Xinjiang-lekkasjen avslører Kinas skrekkregime

STORSTREIK AVVERGET: Det blir likevel ingen streik i stat og kommuner etter at de tre meglingene som gikk på overtid i natt er avsluttet med enighet. Ikke full enighet, riktignok – Utdanningsforbundet har stemt blankt for å unngå at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte streike, men vil trolig si nei til meklingsresultatet. Dermed vil noen få lærere gå ut i streik i Bergen om fjorten dager, før forbundet vurderer veien videre, ifølge leder Steffen Handal. «Lærerne kommer dårlig ut, jeg minner om at vi var lønnstapere i fjor. Det sørget KS for. Nå legger de igjen opp til et opplegg som kommer til å sørge for at lærerne får dårligere lønnsutvikling», sier han til NRK. Oppgjøret for kommunene utenom Oslo landet på en ramme på 3,84 prosent.



DAGENS MEST SKREMMENDE: En enorm lekkasje av dokumenter, deriblant fotografier, systematisk personinformasjon, politi-instrukser, arbitrære tiltaler og drakoniske dommer, samt taler holdt av myndighetspersoner, kaster nytt lys over skrekk-regimet befolkningen i den vestlige kinesiske provinsen Xinjiang lever under. Dokumentene er gjennomgått og verifisert av et konsortium av nyhetsorganisasjoner, deriblant BBC News og Aftenposten. Aldri tidligere er det dokumentert i slik detalj hvordan makthaverne i Beijing bruker både såkalte «re-utdanningsleire» – i praksis konsentrasjonsleire – og tradisjonelle fengsler for å undertrykke de etniske minoritetene (hvorav uighurene er den største), og hvordan kommandolinjene går hele veien opp til partisekretær Xi Jinping. Målet for regimet synes å være en fullstendig utvisking av uighurisk identitet, kultur og religion, og midlene er blant annet digital masseovervåking, brutal vold og en evig trussel om at stormtroppene når som helst kan banke på døra og arrestere deg for nær sagt hvilken som helst handling, utført når som helst i fortiden, som kan brukes som påskudd for anklager om konspirasjon mot staten.

SLUTT PÅ MILLION-UTBYTTE: Bergens Tidende har avdekket at administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn i det statlige investeringsselskapet Argentum har tatt ut 16,7 millioner kroner i utbytte i 2021. Det kommer på toppen av Høegh-Krohns million-inntekt og bonuser på til sammen 7,85 millioner kroner samme år. Argentum har tillatt et eksklusivt knippe ansatte å investere i de samme fondene som selskapet, gjennom et eget selskap – Bradbenken Partner. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har krevd en slutt på investeringsordningen og uttaler til BT at den ikke var «i tråd med statens moderasjonslinje». Mandag kveld opplyste Bradbenken Partner at de vil avvikle selskapet innen tre år.



FEM MILLIONER I GEBYR: Datatilsynet varsler NAV om at de må betale fem millioner kroner i gebyr for å ha publisert CV-ene til jobbsøkere på portalen arbeidsplassen.no. Personopplysninger fra jobbsøkerne har dermed blitt tilgjengelige for alle arbeidsgivere. Den ulovlige praksisen skal ha pågått helt siden 2001. «Det var en eksplosjon av mennesker som ringte og var fortvilet over at deres data var delt så åpent», uttaler fungerende sjef Janne Stang Dahl i Datatilsynet. NAV opplyser at de ikke vil klage på avgjørelsen.

Foto: Fra wechat-kontoen Xinjiang Juridical Administration, via Wikimedia