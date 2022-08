Demokrater vil ha vurdering av hvor stor skade Trump-dokumenter kan ha gjort

REPUBLIKANERNE STREVER med å finne en omforent strategi for hvordan partiet skal forholde seg til etterforskningen av Donald J. Trump etter FBIs ransakelse av Mar-a-lago forrige uke. Mens flere av partiets profiler har erklært total mistillit til ordensmakten og bruker slagord som «defund the FBI» i pengeinnsamlingskampanjer, maner mer moderate partikolleger til en viss tilbakeholdenhet.

Flere krever at ransakelsesordren blir offentliggjort for å få innsyn i hvorfor mistanken om at Trump lagrer topphemmelige dokumenter i sitt hjem kan ha vært så sterk at razziaen kan forsvares.