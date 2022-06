Déjà vu i finansmarkedene: Dette var de beste bøkene og filmene om krisa i 2008 og 2009

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

Redaksjonens aktuelle kulturtips. Du har tilgang til denne artikkelen fordi du er abonnent hos Filter. Takk for det! Verdens børser er i fritt fall og vi ser ut til å være på vei inn i en ny, nitrist resesjon. Hmm… det minner oss om noe! For eksempel 1975, 1982, 1991 og – ikke minst – 2008/2009, som er forrige gang den globale økonomien skrumpet skikkelig inn. Den gang var det ikke engang pandemi eller krig! Eller jo, det var det forsåvidt. Men det som utløste full panikk i finansbransjen og akutt lammelse i kredittsystemene den gangen var over-natta-oppdagelsen av at amerikanske banker […]