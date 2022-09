Dårlige nyheter i kø for Donald Trump

DONALD TRUMP HADDE EN veldig dårlig dag i går:

Bare timer etter at New Yorks statsadvokat tok ut svindeltiltale mot ekspresidenten, hans selskaper og tre av hans barn for storstilt skatte- og forsikringssvindel,avgjorde en domstol i natt at Justisdepartementets gjennomgang av de beslaglagte, hemmeligstemplede dokumentene fra Mar-a-Lago kan gjenopptas.

Dermed fortsetter etterforskningen av hvorvidt Trump brøt loven da han tok med seg dokumentene hjem fra Det hvite hus og motarbeidet flere forsøk på å bringe dem til rette.

Til sist kom nyheten om at komiteen som gransker stormingen av Kongressen har fått til en samarbeidsavtale med den konservative aktivisten Virginia «Ginny» Thomas, som har hatt tett kommunikasjon med Trumps stabssjef og advokater og trolig kan kaste lys over den daværende presidentens handlinger for å stanse maktovertakelsen etter presidentvalget i 2020.