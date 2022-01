TOPPSJEFEN ARRESTERT I HEMMELIGHET: Sjefen for Etterretningstjenesten (FE) i Danmark, Lars Findsen, er pågrepet og siktet for å ha lekket hemmeligstemplede opplysninger og sitter nå varetektsfengslet. Også tre andre personer med bakgrunn fra etterretningstjenestene er siktet. Den enorme skandalen ble offentlig kjent i formiddag, da danske medier fikk opphevet et forbud mot å publisere identiteten til Findsen, som i hemmelighet ble besluttet varetektsfengslet 8. desember. Lukkede dører, rettslige referatforbud, den danske sikkerhetslovgivningen og muligens kildevern hindrer ennå mediene å omtale detaljer rundt siktelsene. Samtidig er mediene selv en del av komplekset, siden etterforskerne i PET (tilsvarer PST i Norge) har bedt om avhør med journalister knyttet til flere saker der gradert informasjon har blitt omtalt. (Flere av de aktuelle avisene nekter av prinsipp å forklare seg til politiet i det som har preg av en kildejakt).



Avisa Politiken påpeker at det knapt finnes andre personer i Danmark som de siste tjue årene har hatt innblikk i like mange statshemmeligheter som Findsen. Før han ble sjef for Forsvarets Efterretningstjeneste var han toppbyråkrat i Forsvarsdepartementet, etter å ha ledet den sivile sikkerhetstjenesten PET i seks år. Alle rollene innebærer at han har sittet i Regjeringens sikkerhetsutvalg.



Lars Findsen har i praksis vært suspendert siden august 2020, da tilsynsmyndigheten med ansvar for de hemmelige tjenestene anklaget FE for å ha underslått opplysninger for tilsynet – i forbindelse med hvor utsatt danske statsborgere var for overvåkning i FEs samarbeid med den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Findsen ble «frikjent» av en intern kommisjon i denne saken i en pressemelding noen dager – etter – pågripelsen i lekkasjesaken.



«EU MÅ MED I UKRAINA-SAMTALER»: Direkte samtaler mellom USA og Russland om Ukraina-krisen startet opp i Genève i dag, da stormaktenes vise-utenriksministre møttes for en første av en rekke runder forhandlinger denne uken. Russland står for tiden på Ukrainas østlige grense med over 100 000 soldater og USAs etterretning frykter Moskva planlegger en militær operasjon mot landet. Håpet om noe gjennombrudd i forhandlingene er imidlertid magert. Moskva krever blant annet garantier for at Ukraina aldri blir tatt opp som NATO-medlem, et krav Biden-administrasjonen har sagt er uakseptabelt. Samtidig er enkelte frustrerte over at EU blir holdt utenfor de avgjørende samtalene: «Europeere burde ikke være fraværende ved forhandlingsbordet», uttalte Frankrikes europaminister Clément Beaune søndag og advarte mot det han mente var president Vladimir Putins forsøk på å splitte Vesten.



«OPPRENSKNINGSAKSJONER» I KASAKHSTAN: Siste utvikling i Kasakhstan-dramaet er at politiet og sikkerhetsstyrkene har begynt å gå fra dør til dør for å prøve å finne alle dem som har deltatt i demonstrasjonene i Kasakhstan, i det som kan beskrives som hardhendte «opprenskningsaksjoner». Det sa Ivar Dale, seniorrådgiver i Den norske helsingforskomité, til NRK i dag morges. Så langt er nær 8000 personer pågrepet etter de dødelige, blodige opprørene forrige uke. Les Filter Nyheters ferske gjennomgang av hva som ligger bak de voldelige opptøyene, og om hvordan flere kasakhstanere ser på presidents håndtering av krisen som «forrædersk», her.





STØRRE RISIKO FOR UVAKSINERTE: I helgen fikk VGs visuelle fremstilling over hvor mye større risiko det er å bli innlagt med covid-19 for de uvaksinerte, sammenlignet med de vaksinerte, stor oppmerksomhet i sosiale medier. Grafen viser at det er 18 ganger større risiko for å bli innlagt dersom man er uvaksinert, men det er store forskjeller mellom ulike aldersgrupper. «Dette ser vi både fordi en lavere andel vaksinerte blir smittet i det hele tatt og fordi hvis man først blir smittet, så er det færre vaksinerte som blir alvorlig syke», sier seniorrådgiver Gunnar Rø ved FHI til avisen.



Uvaksinerte har så langt i pandemien også hatt større sannsynlighet enn vaksinerte for å bli smittet av koronaviruset. En vaksinert person utgjør derfor en mindre smitterisiko enn en uvaksinert, selv om de fleste smittede i befolkningen nå er vaksinerte. «Ingen forskning til dags dato viser at vaksinene beskytter null mot smitte», forklarer doktorgradsstipendiat i epidemiologi Anders Skyrud Danielsen.



Les Filter Nyheters faktasjekk om hvorfor vaksinerte ikke er like store smittebærere som uvaksinerte her.



