Danser med troll

«Skandalen» som ble utløst av Sanna Marins festvideo, fikk drahjelp av finske konspirasjonsteoretikere og Kreml-vennlige stemmer. For åtte år siden gjorde de livet til et helvete for journalisten Jessikka Aro.



I august i år skapte en privat video der statsminister Sanna Marin sang og danset sammen med venner på fest, stort oppstyr i Finland. Marin, som er Finlands yngste statsminister noensinne, ble kritisert for «upassende oppførsel». Noen mente til og med å høre ordet «melgjengen», og tolket det som kokain eller andre ulovlige rusmidler. Saken gikk inn på statsministeren, som til slutt ble nødt til å ta en narkotikatest for å få slutt på ryktene.



Utnyttet av konspirasjonsteoretikere og av prorussiske



Sanna Marin ble statsminister i 2019, og har styrt Finland gjennom en av de mest dramatiske periodene i Europas historie på mange tiår. Hun har vært en tydelig støttespiller for Ukraina mot den russiske invasjonen. Det er også i hennes regjeringstid at Finland har levert søknad om NATO-medlemskap, noe som lenge var tabu i finsk politikk.



Mens dette har gjort henne til et naturlig mål for russiske trollfabrikker og hackere, er det ingen ting som tyder på at fremmede makter var involvert i å lekke videoen, som opprinnelig ble lagt ut av en uforsiktig deltaker på festen. Grunnen til at den spredte seg videre, var at den ble oppdaget av nettsamfunnet Ylilauta. Ylilauta kan minne om 8chan og lignende samfunn, og er i likhet med disse uten grenser slik at det også har blitt et fristed for høyreekstreme.