ANGREP BOLIGBLOKK I KYIV: Russland fortsetter sin bombing og beskyting av Kyiv og andre større ukrainske byer, mens fremrykkingen av styrker både i nord, øst og sør ser ut til å stå temmelig stille. En skal være drept og flere skadet etter et luftangrep på et boligområde i hovedstaden. Den viktige flybasen Hostomel like utenfor byen skal være under artillerild. Søndag ble 35 drept da missiler slo ned på en militærleir helt vest i Ukraina, bare to mil fra grensa til Polen.



VANSKELIG KOMMUNIKASJON: Det har i dag vært samtaler mellom russiske og ukrainske forhandlere via videolink. Til tross for stadig mer intens russisk krigføring var det søndag tilløp til en viss optimisme da den ukrainske presidentens rådgiver Mykhailo Podolyak mente russerne var blitt mer lydhøre for deres argumenter og Kreml sa seg åpne for å legge til rette for direkte kommunikasjon mellom presidentene Putin og Zelenskyj. I dag er det imidlertid en mer resignert tone i Podolyaks tvitring: «Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. (Ukraine) is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. (Russia) is an ultimatum suppression of its own society». Ukrainernes fokus i forhandlingene er våpenhvile, tilbaketrekking av russiske styrker og sikkerhetsgarantier. Samtalene skal etter planen fortsette i morgen.



OKKUPERER OLIGARKVILLA: I London har aktivister okkupert en sentralt beliggende luksusbolig eid av den russiske oligarken Oleg Deripaska. Aktivistene sier aksjonen er en protest mot russiske brudd på menneskerettighetene og at de vil gjøre den tilgjengelig for ukrainske flyktninger. Politiet er på stedet.



NEKTER Å HA BEDT OM HJELP: Kreml tilbakeviser påstander fra amerikansk etterretning om at de russiske invasjonsstyrkene er i ferd med å gå tomme for visse typer militært materiell og har bedt Kina om bidrag. «Russland har et uavhengig potensiale for å fortsette operasjonen. Som vi har sagt går den i henhold til planen og vil bli fullført i sin helhet» hevder talsmann Dmitry Peskov overfor Reuters. Også kinesiske myndigheter har tilbakevist at det har kommet slike anmodninger fra Moskva.



HELT AVHENGIGE AV RUSSISK OLJE OG GASS: Den tyske energiministeren gjør det klart at det er uaktuelt for landet å følge USAs eksempel og boikotte all russisk olje og gass: I Tyskland vil det gi massearbeidsløshet, fattigdom, folk som ikke kan varme opp husene sine og som slipper opp for drivstoff, sier Robert Haebeck (Die Grüne). Tyskland satser istedet på en mer gradvis avvenning fra russisk fossil energi, selv om det gir den russiske staten milliardinntekter. Tidligere utenriksminister i Tyskland, Joschka Fischer, sier i et intervju med Klassekampen i dag at den tysk-russiske gassrørledningen Nord Stream 2 er «den største utenrikspolitiske tabben i Tyskland siden andre verdenskrig».

KREVER AVGIFTSKUTT: Idet regjeringens budsjettkonferanse starter på Klækken får finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ifølge VG et unisont krav fra sine fylkesledere og ordførere land og strand rundt: Avgiftene på bensin og diesel må ned (eller bort) for å senke pumpeprisen så langt det går. «Vi kan ikke over tid sitte i regjering med så høye energipriser som nå», sier Jostein Ljones, leder av Hordaland Senterparti. (Samtidig, i Sverige: Staten deler ut 1000 kroner til hver bileier; 500 ekstra hvis du både er bileier og bor på landet. Svenskene senker også avgiftene og hever støtten til barnefamilier).



