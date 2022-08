Cyberangrep og mystiske droner idet Kina starter militærøvelser ved Taiwan

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

PÅ DE TAIWAN-STYRTE KINMEN-ØYENE like utenfor kysten av Kina er det avfyrt bluss for å jage bort uidentifiserte luftfartøy, trolig kinesiske droner. Taiwan mener flyvningene skjedde for å spionere på deres forsvarsaktivitet. Det taiwanske forsvarsdepartementet har også opplevd cyberangrep, og i en periode i natt var deres nettsider nede. Det skjer mens Kina innleder sine skarpe militærøvelser tett på den selvstyrte øya, som respons på Nancy Pelosis besøk i Taipei. I tillegg til å sende et signal om at landet ikke aksepterer at Taiwan behandles som en selvstendig nasjon av det internasjonale samfunnet, gir militærøvelsene Kina verdifull trening som vil […]