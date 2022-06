Britene øker bidragene til ukrainsk forsvar. USA advarer mot langvarig krig

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

STORBRITANNIA SETTER AV en milliard pund til ukrainsk forsvar og dobler nesten med det pengene som brukes på støtte landet i krigen mot Russland. Pengene skal blant annet brukes på sofistikert luftvern, droner, utstyr for elektronisk krigføring og sanitærutstyr. Kostnaden ved å forsvare seg mot russisk aggresjon er over fem milliarder i måneden, sier Volodomyr Zelenskyj. Amerikansk etterretning mener Vladimir Putin vil holde fast ved sin målsetning om å erobre mesteparten av Ukraina, samtidig som det russiske militæret er så svekket at de er ute av stand til noe stort gjennombrudd. Resultatet vil bli en lang og uttværende krig, advarer […]