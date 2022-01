OPPHEVER SKJENKEFORBUDET: VG melder at Regjeringen vil oppheve skjenkestoppen og annonsere store lettelser for barn og unge knyttet til idrett og fritidsaktiviteter på pressekonferansen klokka 19 i dag.



BULLSHIT, BORIS: Statsminister Boris Johnsons skandalekvote må sies å være helt full, og siste episode i «Partygate» ledet i går flere partifeller til å be ham å gå av. The Guardian påpeker at Johnsons’ veldig, veldig hevngjerrige eks-rådgiver Dominic Cummings – kjent for sin egen koronaregel-skandale i 2020 – igjen var den som startet ballet, med et blogginnlegg som i forrige uke fortalte om invitasjonen til den nå famøse hagefesten i Downing Street i mai 2020. Cummings kommer neppe til å gi seg med det, bemerker avisa. Da den hardt pressede statsministeren i går parret beklagelsen sin til Underhuset med en bemerkning om at hagefesten «kan sies, teknisk sett, å falle innenfor retningslinjene», repliserte Cummings på Twitter med å kalle det «bullshit» og hevdet at det er umulig at arrangementet var i tråd med de svært strenge reglene for sosial distansering på dette tidspunktet. Johnson og hans støttespillere har forsøkt å definere «ta med din egen børst»- tilstelningen som jobb, noe både medier og politikere har vanskelig for å svelge.



KLAGER PÅ KORONAVAKSINE: Av så langt 10 millioner satte vaksinedoser i Norge, har om lag 300 personer rettet et krav til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om erstatning etter koronavaksinering, skriver NRK. NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad mener det er et «ganske beskjedent antall» som har søkt erstatning på grunn av av bivirkningsskader. De har så langt avgjort 46 av sakene, der 14 søkere har fått erstatning. – I disse sakene er jussen klar. Den største utfordringen er at det foreløpig ikke finnes nok medisinsk kunnskap om alle bivirkningsskader som kan skyldes vaksinen. Det gjør at vi må forvente å bruke noe tid på å få gitt svar i alle sakene, sier Jørstad til kanalen.

Fire av dem som har fått ja på søknaden var som følge av det livstruende og svært uvanlig sykdomsforløpet «VITT» (en kombinasjon av blodpropp, lave blodplater og blødninger). Norske forskere konkluderte i april med at det finnes en sammenheng mellom VITT og Astrazeneca-vaksinen, og denne vaksinen ble etter dette tatt ut av det norske vaksinasjonsprogrammet.

EN TIDLIGERE OFFISER i regjeringshæren i Syria er i en tysk domstol funnet skyldig i krigsforbrytelser og dømt til fengsel på livstid. 58 år gamle Anwar Aslan skal ha utsatt 4000 fanger for tortur – inkludert elektriske sjokk, vold med knyttnever og vaier og voldtekter – og og må ta ansvar for 27 drap begått i det fryktede fengselskomplekset Al-Khatib i Damaskus i en tidlig fase av den syriske borgerkrigen, mener regionsretten i Koblenz. Dommen regnes som en milepæl i rettsoppgjøret i forbindelse med krigen, og kan sette presedens for straffeforføgingen av andre syriske militære ledere som har begått krigsforbrytelser, skriver Deutsche Welle.

STØRSTE KRIGSFARE PÅ 30 ÅR: Polens utenriksminister Zbigniew Rau sier til utsendinger fra 57 medlemsland i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) at faren for krig i verdensdelen er større enn den har vært de siste 30 årene. Uten å nevne Russland viste Rau til flere konflikter der nabolandet i øst står sentralt, og anmoder sine kolleger om å stå last og brast med Ukraina, skriver Reuters. Hele denne uka har diplomater arbeidet intenst for å finne en løsning både Russland og Nato kan enes om, men i dag sa den russiske viseutenriksministeren Sergej Rjabkov i et tv-intervju at han ikke så noen vits i å fortsette samtalene, skriver NTB.



