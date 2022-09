Boris har gått av: Sammenliknet seg med utbrent rakett og bonde-keiser

ROM OG ROMA: Boris Johnson klaget over at hans tid som statsminister i Storbritannia endte opp «som en stafett, der de endret reglene midtveis» da han holdt sin siste tale utenfor 10 Downing Street i dag.

Johnson anmodet sine partifeller om å legge personlige politiske kjepphester til side for å samle seg rundt etterfølgeren, Liz Truss, før han tød til såvel romfart som Romerriket for å beskrive sin egen situasjon:

«Let me say that I am now like one of those booster rockets that has fulfilled its function and I will now be gently re-entering the atmosphere and splashing down invisibly in some remote and obscure corner of the Pacific. And like Cincinnatus, I am returning to my plough»

. Historikere var kjappe med å påpeke at den siste referansen var alt annet enn ydmyk:

Keiseren som frivillig ga slipp på makten for å gå tilbake til arbeidet på kornåkeren ble faktisk bedt om å returnere til Rom på et senere tidspunkt for regjere som eneveldig diktator.

Cincinnatus var visstnok også noe av en fiende av vanlige folk.