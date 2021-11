«Et mesterskap bygget på lik» eller boikott som et «skuldertrekk» i internasjonal sammenheng – slik gikk debatten før Norge var ute av VM i Qatar.

Tirsdag forrige uke forsvant Norges håp om å ta seg til fotball-VM i Qatar 2022. Etter tapet mot Nederland endte Norge opp som nummer tre i gruppa og både VM-billett og mulighet for playoff forsvant.

Norges siste kvalifiseringskamp ble spilt samme dag som Amnesty International slapp en rapport som slår fast at til tross Qatars løfter om bedre vilkår for de tilreisende arbeiderne, så er situasjonen like ille og i noen tilfeller verre – kun ett år før mesterskapet skal starte.

Debatten om hvorvidt Norge bør boikotte VM i Qatar har pågått i norske supportermiljøer i 11 år, helt siden Fifa-presidenten annonserte at den lille, arabiske ørkenstaten, et land uten nødvendige anlegg og få fotballtradisjoner, skulle få avholde et av verdens største arrangement.

Årene etter kom avsløringer om Fifa-topper som mottok bestikkelser. Både Qatar og Fifa fikk kritikk for å tillate slavelignende arbeid på stadionene.

– Skyttergravskrig

I lang tid har Norsk fotballforbund (NFF) blitt kritisert av deler av det norske supportermiljøet for ikke å legge nok press på Fifa for å bedre levevilkårene til arbeiderne.

– Debatten om Qatar-VM kunne ha blitt en konstruktiv og viktig diskusjon om fotballens rolle i dagens internasjonale storsamfunn. I stedet har det blitt en skyttergravskrig mellom supportermiljøet og NFF, skrev TV2s sportskommentator Mina Finstad Berg før boikott-spørsmålet skulle stemmes over på fotballtinget i juni.

NFF med brev til Fifa

I 2015 slo den forrige fotballpresidenten Yngve Hallén imidlertid tilbake mot kritikken. Han mente NFF har gjort så mye de kan:

– Vi har sendt et brev, og blitt informert av FIFA at de vil inviterte oss og LO ned til Qatar sammen med parlamentariske ledere på stortinget, sa han.

Hallén mener det ikke er VM som er problemet, men arbeidsforholdene for dem som bygger anleggene, problemer som har «vart i 30 år». Qatar-VM gir muligheten til å «få satt søkelys på dette», sammen med blant annet Utenriksdepartementet (UD), uttalte han.

Også etterfølgeren hans, Terje Svendsen, har utelukket boikott. I 2018 sa fotballpresidenten at de var «nødt til å leve med det» og at de måtte «synliggjøre holdninger til spørsmålet». John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, kalte utspillet for «veldig, veldig defensivt».

Sjokkrapport fra The Guardian

I en mye omtalt sjokkrapport ti år etter Qatar fikk mesterskapet, avslørte The Guardian at minst 6500 migrantarbeidere i Qatar har dødd underveis. Avisen påpekte at tallet i realiteten er enda høyere, da de kun fikk tall fra ambassadene til India, Bangladesh, Nepal, Pakistan og Sri Lanka, mens det i realiteten var arbeidere langt flere land, blant annet Filippinene og Kenya.

Den internasjonale fagorganisasjonen ILO i Qatar, som i 2018 etablerte seg i egne kontorer i Doha, tok til motmæle mot avsløringen, blant annet fordi tallet gjelder alle migranter i landet, uavhengig av alder og yrke. Nicholas McGeehan, direktør for FairSquare, mener at selv om dødsfallene ikke er kategorisert etter yrke og arbeidssted, så er det sannsynlig at det gjelder mange arbeidere ansatt i VM-prosjektene.

Samme dag som The Guardians avsløring, 23. februar i år, skrev supporterklubben til Stabæk en oppfordring om boikott:

– Qatars taktikk er å bruke noe mange liker og ønsker å oppleve, som et smykke. Og det funker som en brekkstang for hva vi normalt anser som helt uakseptable forhold. (...) Qatar 2022 vil bare bli gjennomført dersom spillere og forbund velger å gjøre seg medskyldige i den korrupsjonen, maktspillet og den menneskelige tragedien, skrev Stabæk-suppporterne.

1) Tromsø som første toppklubb

Tre dager etter var Tromsø IL første toppklubb til å oppfordre NFF om boikott. Tidligere landslagsspiller Tom Høgli, som har tatt sterk avstand fra Qatar-VM i mange år før han la opp som fotballspiller, var initiativtager.

– Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt. Dermed kan vi ikke lenger sitte og se på at mennesker dør i fotballens navn, skrev Tromsø IL på egen hjemmeside, der de også påpeker at «dialogen» ikke har ført fram.

2) «Et mesterskap bygget på lik»

The Guardian-artikkelen bidro sterkt til å øke temperaturen i den norske boikott-debatten:

Stabæk-kaptein Yaw Amankwah sa synet hans på VM-boikott endret seg: «Nå tenker jeg at hvis jeg hadde spilt med flagget på brystet, og feirer en scoring, da danser jeg på gravplassen til flere tusen mennesker».

Bjørnar Posse Sandboe, Stabæk-supporter og tidligere leder av Norsk Supporterallianse (NSA), uttalte at «her er det et mesterskap bygget med lik». Sandboe påpekte at supporterklubben utallige ganger har forsøkt å oppfordre forbundet til boikott, uten hell.

Tidligere landslagskeeper og fotballekspert i TV2, Erik Thorstvedt, argumenterte i kronikken «Dødsfallene i Qatar er ukritisk kastet rundt» for at antall dødsfall i realiteten er oppsiktsvekkende lavt, når man setter det i perspektiv.

Thorstvedt tok utgangspunkt i at det var 1,8 millioner fremmedarbeidere i Qatar. Han sammenlignet disse med menn fra 20-49 år i Norge. Blant 1,1 million norske menn i denne alderen, døde 10 863 i samme tidsperiode, ifølge Thorstvedts tall. I en gjennomgang av Faktisk.no sa arbeidslivsforsker Marianne Tønnessen at det er rimelig å sette tallene i perspektiv, men:

– Tallet som Thorstvedt har kommet fram til kan godt være riktig for 2019–2020, men antallet arbeidsinnvandrere i Qatar økte betydelig mellom 2010 og 2019, uttalte hun og påpekte dermed at nevneren i regnestykket antakelig burde ha vært en del lavere.

NFF og landslagssjef Ståle Solbakken har vært klare på at de ikke vil boikotte, men heller ha en dialog for å påvirke fra innsiden. Ifølge fotballpresident Svendsen ville en boikott kun være et «skuldertrekk» i internasjonal sammenheng, og «det å boikotte ville nesten være som å snu ryggen til det som skjer der nede», forklarte han.

I en e-post til NRK skrev Svendsen: – Vi tror det hjelper ingen om lille Norge boikotter alene.

3) Flere toppklubber og alle supporterklubber følger etter

De kommende dagene og ukene, fulgte flere norske fotballklubber etter. Odd, Strømsgodset, Viking og Brann var første ute. Deretter Vålerenga og Rosenborg.

Alle supporterklubbene til de 16 eliteserielagene krevde til slutt det samme.

Styret i Bodø Glimt var blant dem som gikk i mot en boikott, men de «utelukker ikke» boikott på et senere tidspunkt, når alle kort ligger på bordet.

4) Norge med t-skjorter før kamp

Uken etter initiativet til Tromsø IL inviterte NFF inn til en to timer lang diskusjon om Qatar-VM. De gjorde rede for hvorfor forbundsstyret mener boikott er feil vei å gå, og at VM heller bør benyttes til å sette press på Qatar.

Norges Fotballforbund mente også at Qatar-spørsmålet ikke burde behandles på første fotballting, men heller utsettes til et ekstraordinært ting til høsten. Datoen ble i stedet satt til 20. juni.

I Norges første VM-kvalifiseringskamp mot Gibraltar, den 24. juni, stilte det norske landslaget i t-skjorter der det sto «Human Rights on and off the pitch» før kampstart. Kampanjen ga internasjonal oppmerksomhet, der landslagene til både Tyskland, Nederland, Danmark og Belgia startet opp lignende markeringer.

Likevel mente ikke alle at de gikk langt nok.

Rosenborg-medlem Kenneth T. Kjelsnes sa til TV2 at han er redd for at dette gjøres fordi man ønsker å unngå boikott. Han mente at selv om det var bra i seg selv, så retter det «ikke fokus mot det grunnleggende problemet som fotballen har skaffet seg ved å la undertrykkende regimer få kjøpe fotballen til en reklameplakat for seg selv».

https://twitter.com/gjertm/status/1374815355378491394

5) Boikott kan koste over 200 mill.

I mars ble også penger koblet inn i boikott-debatten.

NFFs økonomidirektør Kai-Erik Arstad sa at om Norge hopper over kvaliken nå, så vil det innebære store pengetap. Bare det første året vil TV-, billett-, og sponsorinntekter på 100 millioner kroner, anslagsvis, gå tapt.

Arstad mener det på sikt kan bli vesentlig høyere, opp mot 200 millioner kroner, fordi Fifa kan velge å straffe Norge ved å stenge dem ute av neste EM- eller VM-kvalik. NFF har også fryktet Fifa kan true med bøter eller bortfall av årlig Fifa-støtte.

Eliteserien og Obosligaen ble antatt å få noe tapt inntekt om det ble boikott. Mer oppsiktsvekkende var det da de argumenterte for at det sannsynligvis også ville måtte bli kutt i breddeidretten, toppklubbene på kvinnesiden, spillerutvikling, landslagene og sentralt på NFF.

6) 26 tiltak fra Qatar-utvalget

«Qatar-utvalget» ble presentert 24. mars. Utvalget skulle skrive en rapport som kunne brukes som beslutningsgrunnlag på NFFs ekstraordinære fotballting. En del av mandatet gikk også ut på å belyse de økonomiske og sportslige konsekvensene av en boikott.

Utvalget, ledet av Sven Mollekleiv, besto av 14 personer, hvorav åtte med tilknytning til NFF. Tre av medlemmene var i utgangspunktet kritiske til Norges deltagelse i VM. Det gjaldt to representanter fra Supporteralliansen og boikott-initiativtageren Høgli. Totalt kostet utvalget NFF en drøy million kroner og lederen fikk en kompensasjon for tre måneders tapt arbeid på 400 000 kroner.

I arbeidet tok de i mot innspill fra toppsjefen fra det omstridte mesterskapet i Qatar – Hassan Al Thawadi. De snakket med UD ved Jens Frølich Holte og Qatar-kritiker Andreas Seillaas. Både innspill fra næringslivet, fagbevegelsen, fotballspillere, fotballedere, gravejournalister og forskning skal ha vært en del av prosessen.

To måneder etter utvalget ble satt ned, den 14. mars, la de fram sin konklusjon. Det endte med et nei til boikott, med 26 tiltak for hvordan NFF bør jobbe overfor Qatar i tiden framover.

Noe av det som overrasket flest da rapporten ble lagt fram, var at Tom Høgli snudde i boikott-spørsmålet. Tromsø IL holdt seg likevel til boikott-linjen.

– Mine grensesettinger må denne gangen vike for det som fagfolk mener er størst sjanse for å gi påvirkning der nede. Samtidig hadde jeg ikke stått på den siden hvis det hadde vært samme strategi som har vært gjort i ti år. At man skal sende noen brev her og der, sa Høgli til lokalavisen Nordlys etterpå.

Sammen med Kjersti Løken Stavrum (direktør av Stiftelsen Tinnitus, PEN-leder og leder av ytringsfrihetskommisjonen) fikk Høgli inn et avsnitt der det kreves en ny vurdering av forholdene i landet før Norge eventuelt deltar.

7) Ekstraordinært fotballting: Nei til boikott

Det ekstraordinære fotballtinget ble holdt digitalt søndag 20. juni. Rekordmange klubber var påmeldt, og det flere timer lange møtet ble streamet på NRK.

I forkant fikk NFF kritikk for «spill i kulissene» ved at de ringe til de ulike kretslederne med mål om å oppfordre dem til å stemme nei til boikott. NFF svarte med å si at Supporteralliansen også hadde en aksjon gående.

– Begge sider har mobilisert i dette arbeidet. Det finnes helt sikkert eksempler hvor NSA også har ringt klubber, og jeg mener det er en del av en demokratisk prosess og valgkamp som pågår, sa fotballpresident Svendsen i podcasten «Omadressert».

Til slutt stemte 368 mot boikott. 121 for.

«Qatar stålsetter seg for all dialogen som er på vei», skrev boikott-forkjemper Alexander Schau på Twitter.

https://twitter.com/aleksanderschau/status/1406660380965969922

8) Amnesty: 70 prosent uforklarlige dødsfall

Amnesty Norge har flere ganger blitt bedt om å ta stilling til om de er for eller imot boikott, men av prinsipp oppfordrer de aldri til generell boikott av et land eller dens kulturelle arrangementer.

I slutten av august slapp de en ny, nedslående rapport om arbeidsforholdene. Der fant de at 70 prosent av dødsfallene blant arbeidere i Qatar enten er betegnet som død av «naturlige årsaker» eller den vage terminologien «hjertefeil», uten at qatarske myndigheter går inn i de enkelte sakene for å undersøke hva som faktisk har skjedd. Når dødsfallet er naturlig, får heller ikke familiene hjemme kompensasjon, og de sitter igjen uten å vite hva som har skjedd.

Amnesty mistenker at høye temperaturer og høy luftfuktighet kan ha ført til at mange menn har omkommet som følge av jobben.

9) Økokrimsjefen oppfordrer til boikott

Etter at det kom enda en ny, avslørende dokumentarfilm om salget av Qatar-VM i slutten av oktober, var økokrimsjef Pål K. Lønseth klar i talen:

– Fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv er det klart at Norge og andre nasjoner ikke bør delta i #Qatar -VM. Korrupsjon må ha en konsekvens. Man kan ikke tillate at Qatar profiterer på en #korrupt tildeling, skrev han på Twitter.

Ifølge E24 ønsket han å delta i debatten for å fremme forebygging av kriminalitet.

Fotballtidsskriftet Josimar skrøt på Twitter av at økokrimsjefen kom på banen, men hadde bare to spørsmål: «Hvorfor går dere ut med dette først nå? Hvorfor har dere ikke gjort det før?».

https://twitter.com/PalLonseth/status/1453736492254175248

10) Solberg ville legge boikott-debatten død

Lørdag 13. november spilte Norge mot Latvia på Ullevål stadion. Med seier mot Latvia, skulle sjansen for andreplass i gruppa, og dermed playoff, være stor.

Om boikott-debatten sa Erna Solberg til VG:

– Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene.

Flere gikk ut mot den tidligere statsministerens utspill, deriblant Venstre-leder Guri Melby, som kalte det en «totalt skivebom». Hun mener det er oppsiktsvekkende at Solberg laget en slags motsetning mellom det å heie på det norske landslaget og å være åpen for boikott.

– Jeg mener at en deltakelse kan være med på å legitimere menneskerettighetsbrudd, og det betyr også at man aksepterer korrupsjon. Jeg mener idretten bør ta en ny runde og spørre seg om det er greit, sa Melby.

Solberg utdypet senere VG-saken på sin egen Facebook:

– I sommer sa norsk fotballs egne medlemmer og tillitsvalgte med overveldende flertall nei til boikott da saken var oppe til avstemning på Fotballtinget. Da har idrettsdemokratiet talt, og jeg tar i VG i dag til orde for at vi nå legger boikottdebatten bak oss, samtidig som diskusjonen rundt menneskerettigheter og avdekkingen av korrupsjon selvsagt må fortsette, skrev hun.

11) Josimar truet med søksmål

Tidlig på morgenen søndag 7. november mottok Josimar et brev fra det norske advokatfirma Simonsen Vogt Wiik som truet med rettslige skritt for å publisere saken om Qatar-kritikeren Abdullah Ibhais (35). Ibhais, som tidligere var direktør for kommunikasjon i VM-organisasjonen, var i august 2019 kritisk til hvordan lederne sine håndterte en streik blant arbeidere som ikke hadde fått lønn.

Josimar publiserte meldinger fra den interne WhatsApp-gruppen «Crisis Comms», der flere av lederne ville finne på et annet narrativ rundt streiken. «Put a spin on it», ble det sagt. Senere ble Ibhais dømt til fem års fengsel for bedrageri. Han hevder å ha blitt tvunget til å signere tilståelsen, som var det eneste beviset som ble lagt fram mot 35-åringen i retten. Bare timer før Ibhais skulle bli intervjuet av NRK den 15. november, ble han hentet av politiet og arrestert. Dommen er anket og skal opp i retten 23. november.

Familien hans hevder arrestasjonen er et forsøk på å stilne kritiske røster gjennom maktmisbruk og dårlig bruk av juridiske verktøy.

12) Klarte ikke kvalifisere seg

Tirsdag 16. november publiserte Amnesty International den dystre rapporten «Reality Check 2021» (pdf) som viser at til tross for Qatars nye juridiske reformer er de verste elementene av kafala-systemet begynt å komme tilbake. Amnesty er klare på at regjeringen har mislyktes i å avskaffe arbeidsmisbruk og utnyttelse.

På kvelden samme dag spilte Norge sin siste kamp i forsøk på å kvalifisere seg. De tapte 2-0 mot Nederland.

