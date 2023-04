Bomben i St. Petersburg: 30 skadde

ANTALL SKADDE ETTER eksplosjonen i St. Petersburg skal ha steget til 30, ifølge russiske medier. Ingen bevis er ført, men det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sier bomben som tok livet til den kjente prorussiske militærbloggeren Vladlen Tatarsky er et eksempel på hvordan journalister står i fare for represalier fra Ukraina. I Russland er det åpnet drapsetterforskning, og tilstedeværende i kafeen der bomben gikk av skal være avhørt. Den ukrainske presidentrådgiveren Mykhajlo Podolijak tvitrer at han tror det dreier seg om en intern russisk maktkamp. CNN



FINLANDS STATSMINISTER Sanna Marin har erkjent nederlag i helgas parlamentsvalg. Petteri Orpo, leder for Høyres søsterparti Samlingspartiet, blir etter alt å dømme landets neste statsminister og sier han vil åpne for forhandlinger med alle partier. Samlingspartiet er største parti med 48 av 200 mandater, og den mest sannsynlige koalisjonspartneren er det nasjonalistiske partiet Sannfinnene, som får 46 mot sosialdemokratenes 43. Reuters/NRK/SVT



EN KOALISJON LEDET AV tidligere statsminister Kiril Petkov fra antikorrupsjonspartiet Vi viderefører endringen er trolig vinner av valget i Bulgaria. Det kan ta tid før resultatet er endelig. AP/Euronews



SVEITSISKE MYNDIGHETER etterforsker storbanken USBs overtakelse av den kriserammede konkurrenten Credit Suisse og setter opp en mekanisme for å kunne raskt gripe inn i prosessen med samle de to til en ny mega-bank. AFP



32 ER OMKOMMET i tornado som herjer fra Arkansas til Delaware i USA. AP News



NY RAPPORT VISER at Russland var bedre forberedt på å gå til krig mot Ukraina enn det tidligere antatt. VG



EN AV KINAS MEST populære apper viser seg å åpne for spionering på 750 millioner månedlige brukere. CNN



UKRAINA TILBAKEVISER at Russland nå har kontroll over Bakhmut. Det skjer etter at Wagner-gruppen erklærer «juridisk kontroll» etter å ha tatt over rådhuset i byen. AFP



NEW YORK FORBEREDER seg på tumulter når Donald J. Trumps tiltale i hysjpengesaken skal forkynnes i et rettslokale på Manhattan tirsdag. Trump

