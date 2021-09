Flere stortingspolikere må finne seg en ny jobb etter årets valgresultat. Blant dem er profilerte politikere som Jan Bøhler og Jon Helgheim, som begge sto på liste for Oslo ved årets Stortingsvalg.

I valgprognosene ser det ut til at Bøhler mangler nærmere et par tusen stemmer for å komme inn. For Helgheim har det vært en liten mulighet for utjevningsmandat, men det ser ikke ut til å gå veien.

«Mr. Groruddalen»

Sommeren 2020 overrasket Jan Bøhler flere da han meldte at han ikke ville stille på neste stortingsvalg for Arbeiderpartiet. Etter at han fikk høre at anonyme kilder i Oslo Ap forsøkte å «sette i gang noe» mot ham inn mot stortingsnominasjonen, skrev han på egen Facebook-profil at han ikke ville «være gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner etter å ha vært nominert enstemmig til Stortinget i fire perioder».

1. oktober 2020 sjokkerte Senterpartiet mange med at Bøhler – den såkalte «Mr. Groruddalen» – meldte overgang til Senterpartiet og skulle stå på førsteplass på Oslo-listene ved neste stortingsvalg. Etter 15 års fartstid på Stortinget var Bøhler dermed ferdig i Arbeiderpartiet, der han inntil videre sitter i Justiskomiteen for Senterpartiet.

Innledningsvis så Bøhlers overgang ut til å være en suksess for Senterpartiet. Partiet fikk mye oppmerksomhet og økte oppslutning markant både i Oslo og på landsbasis. I slutten av 2020 og ved inngangen av 2021 var Senterpartiet landets største parti på flere målinger, blant annet i TV2 med 22,1 prosent. I Oslo fikk de en oppslutning på hele 7,5 prosent etter at Bøhler meldte sitt inntog – en markant framgang fra 2,1 prosent ved forrige stortingsvalg.

Bøhlers Oslo-politikk går blant annet ut på å redusere ungdomskriminalitet i kriminelle gjenger og stille strengere krav til integrering. Den tidligere topp-politikeren ga i august ut boken «Nær folk» med partileder Trygve Slagsvold Vedum. I sommer lanserte 69-åringen den mye omtalte musikkvideoen «Heia Norge».

Utover våren og inn mot høsten gikk meningsmålingene jevnt nedover for Senterpartiet, med et lite oppsving i juni og juli. På valgdagen fikk Senterpartiet nærmere 400 000 stemmer på landsbasis og ble landets tredje største parti med 13,6 prosent. I Oslo fikk de 3,1 prosent og dermed ingen mandater på Stortinget.

Støtte fra pengesterke investorer

På valgdagen skrev Dagens Næringsliv at Senterpartiet selv ga 1,5 millioner kroner på valgkampen i Oslo. Næringslivsavisen har tidligere avdekket samtaler mellom flere norske milliardærer i WhatsApp-gruppen «Politikk» der flere av medlemmene skal ha planlagt å gjøre Senterpartiet så store som mulig. Ifølge DN ønsket de å redusere Arbeiderpartiets innflytelse i regjering, da medlemmene ikke lenger hadde tro på en borgerlig valgseier.

Ved årets valgkamp har flere milliardærer donert penger i Oslo Senterpartiets valgkamp – alle som følge av Bøhlers innmeldelse:

Christian Ringnes (ved NSV Invest) har donert 200 000 kroner. Ringnes har aldri donert til Senterpartiet før, og det var Bøhlers overgang som utløste støtten, ifølge Aftenposten. Ringnes uttalte til avisen at han har særlig sans for Bøhlers syn på kriminalitet og integrering i hovedstaten.

Jan Petter Sissner (via foretaket Cousi Invest) ga 100 000 kroner til Oslo senterparti. Til Nationen sa Sissner at «Oslo har sklidd ut i alle retninger, dessverre. Derfor må vi ha Jan Bøhler inn på tinget». Investoren påpekte at han aldri har vært så usikker på hva han skal stemme så nær et valg.

Jan Bøhlers fetter, Erik Bøhler, ga 200 000 kroner via firmaet Macama.

Etter drahjelpen har Oslo Senterparti dermed hatt totalt hatt mer enn to millioner kroner tilgjengelig til bruk i valgkampen og 25 prosent mer enn de hadde ved forrige Stortingsvalg.

Filter Nyheter har forsøkt å få tak i Jan Bøhler på telefon og e-post for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar på våre spørsmål. På Facebook har han lagt ut et innlegg der han skriver at han er fornøyd med Senterpartiets valgkamp i Oslo og at «den peker framover mot kommunevalget i Oslo om to år». I innlegget står det at han vil fortsette å arbeide «for framgang» for Senterpartiet.

Helgheim ute – Hagen inne

Også Fremskrittspartiets Jon Helgheim (40) mister med all sannsynlighet stortingsplassen for Oslo – selv om det er et ørlite håp for ham om utjevningsmandat. I hovedstaten fikk Frp kun seks prosent oppslutning, og gikk dermed ned 3,5 prosent fra forrige stortingsvalg.

Helgheims muligheter for ny stortingsplass har vinglet fram og tilbake i løpet av det siste året.

I november tapte Helgheim nominasjonskampen om den sikre stortingsplassen i Buskerud Frp mot Morten Wold med 23 mot 17 stemmer. Da skrev Helgheim på Facebook at det var «vemodig» at han ikke kom til å kom til å fortsette på Stortinget: «FrPs delegater i Buskerud ønsket ikke meg på Stortinget i neste periode fordi de var misfornøyd med plassene nedover på listen. Slik er politikken noen ganger», skrev han.

Etter at Siv Jensen meldte sin avgang – og det åpnet seg en plass i Oslo – ble det likevel tent et nytt håp for Frps innvandringspolitiske talsperson. I mars ble det klart at Helgheim kapret andreplassen i Frp Oslo, der Christian Tybring-Gjedde fikk førsteplass. I løpet av valgkampen har andreplassen for Frp Oslo vippet mellom å ha sjanse til å komme inn på Stortinget eller ikke. Like før valget uttalte Helgheim til VG at «det står mellom meg og en kommunist fra Rødt».

Til Dagsavisen skylder Helgheim på Krf og Høyre for tapet, da han mener Frp ikke har klart å være tydelig nok på egen politikk i regjeringssamarbeidet.

– De er opptatt av, for våre velgere, veldig sære ting, og det er ødeleggende for vår politikk, sier han.

Etter tapet sier Helgheim overfor Drammens Tidende at han mest sannsynlig kommer til å gi seg i politikken om et år, når vervet hans som sentralstyremedlem er over.

– Man skal selvfølgelig aldri avvise noe helt, men akkurat nå har jeg ikke noe verv å drive politikk i, så da får jeg nesten finne noe annet å drive med, forteller han til lokalavisen. Han har ikke uttalt seg om hva han skal gå til.

Filter Nyheter har spurt Helgheim om han ønsker å kommentere saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Frp-veteran Carl I. Hagen tapte kampvoteringen om tredjeplassen i Oslo mot Aina Stenersen. Etter dette ble Hagen førstekandidat i Innlandet Frp, og han har nå sikret seg en plass som eldste politiker på Stortinget.

Disse må finne seg en ny jobb

Alle stemmene er ikke ferdig telt opp, og derfor kan endringer skje. Men av øvrige stortingspolitikerne som sto på årets valglister, som nå er ute, har Filter Nyheter kartlagt følgende:

Høyre mistet flest mandater ved årets valg, og vil i neste periode ha ni representanter mindre. Blant dem som mister plassen er Michael Tetzschner, Vetle Wang Solheim, Aase Simonsen og Marianne Haukland. Også Kristin Ørmen Johnsen fra Buskerud Høyre er ute av Stortinget. Hun sier til Drammens Tidende at hun «klart er skuffet» over valgresultatet. Marianne Kvensjø fikk opprinnelig Høyres distriktsmandat i Nordland, men mistet plassen etter en fintelling av stemmene. Elin Agdestein fra Nord-Trøndelag Høyre er ifølge Adressa «oppsiktsvekkende» ute. Guro Angell Gimse mister også sin plass og ser nå ut til å gå inn for lederjobb.

Karin Andersen (SV) har sittet sammenhengende på Stortinget i sju perioder for Hedmark fra 1997 til i dag, og hun er dermed en av de som har sittet på Stortinget lengst. SVs innvandringspolitiske talsperson sto på førsteplass på valglistene til Hedmark SV. Tross SVs framgang mistet Andersen likevel sitt mandat til Arbeiderpartiet på grunn. «Dette slår ut litt bingo», sier hun til TV2. SV-veteranen planlegger nå å bli sagbruker.

(SV) har sittet sammenhengende på Stortinget i sju perioder for Hedmark fra 1997 til i dag, og hun er dermed en av de som har sittet på Stortinget lengst. SVs innvandringspolitiske talsperson sto på førsteplass på valglistene til Hedmark SV. Tross SVs framgang mistet Andersen likevel sitt mandat til Arbeiderpartiet på grunn. «Dette slår ut litt bingo», sier hun til TV2. SV-veteranen planlegger nå å bli sagbruker. KrF mistet fem mandater ved årets stortingsvalg, da de akkurat ikke nådde sperregrensen. Tore Storehaug og Jorunn Elisabet Gleditsch Lossius sto på liste for gjenvalg, men kom ikke inn.

mistet fem mandater ved årets stortingsvalg, da de akkurat ikke nådde sperregrensen. og sto på liste for gjenvalg, men kom ikke inn. Venstre kom akkurat over sperregrensen. Likevel gikk det ikke veien for førstekandidatene Carl-Erik Grimstad (Vestfold og Telemark) og Jon Gunnes (Sør-Trøndelag). For Solveig Schytz har det sett ut til at hun kan få et direktemandat, men målingene viser nå at hun er ute.

(Vestfold og Telemark) og (Sør-Trøndelag). For har det sett ut til at hun kan få et direktemandat, men målingene viser nå at hun er ute. Hanne Dyveke Søttar, som nå sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, sto som andrekandidat på Frp Nordlands lister.

En annen profilert politiker som ikke får plass på Stortinget i neste periode er Iselin Nybø (40). Næringsministeren satt på Stortinget på utjevningsmandat for Rogaland fra 2013-2017, men hun kom ikke inn i 2017. I år sto statsråden på topp på Rogalands valgliste, men nådde ikke opp til stortingsplassen.

Saken oppdateres

