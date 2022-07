«Blodpenger»: Saudi-Arabias nye supergolfliga lokker spillere med milliardpott

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Den nye saudi-finansierte og Trump-støttede utbryterligaen LIV Golf Invitational Series kan bli et veiskille for golfsporten. – Skammelig, sier tidligere proff-golfer Lisa Cornwell. Ideen ble først presentert for omverdenen i 2020, og i juni var den saudi-finansierte «supergolfligaen» LIV Golf Invitational Series i gang med sitt aller første stevne i London. Med pengebeløp som overgår alt hva golf-verdenen noensinne har vært i nærheten av å kunne tilby, har de saudiske arrangørene lokket til seg flere på lista over verdens hundre beste golfstjerner. – Den pengesummen saudierne, ved Mohammed bin Salman, kaster på disse golferne… Det er ingen forretningsmodell. De gjør […]