USA SKAL GJENOPPRETTE den diplomatiske tilstedeværelsen i Kyiv og lover nye millioner i militær bistand til Ukraina. Det kommer etter at USAs utenriksminister Anthony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin ankom Kyiv søndag kveld og møtte president Volodomyr Zelenskyj, i et signal til Moskva om at ukrainerne ikke står alene i krigen mot Russland. Ukraina trenger desperat […]