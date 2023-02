Bidens Rikets-tilstand-tale: Ba om samarbeid, avbrutt av sinte rop

USAS PRESIDENT JOE BIDEN brukte sin første rikets-tilstand-tale etter å ha mistet flertallet i Representantenes hus til å fremheve samarbeid på tvers av partigrensene. Han anmodet Det republikanske partiet i Kongressen om å delta i styrkingen av amerikansk økonomi og sikre de demokratiske prosessene. «Makt for maktens skyld, konflikt for konfliktens skyld leder ingensteds», sa Biden, som ble flere ganger avbrutt av utbrudd i salen. «Grensen! Det er din skyld» ropte flere republikanere da Biden nevnte overdosekrisen, og ble høylydt beskyldt for å lyve av ytre høyre-representanten Marjorie Taylor Greene da han anklaget sine politiske motstandere for å forsøke å bygge ned offentlig sosial- og helsehjelp (se opptrinnet her).

I Det republikanske partiets motsvar-tale, fremført av Sarah Huckabee Sanders, ble Biden anklaget for å drive kulturkrig og å være besatt av «woke-fantasier». The New York Times/Politico



MISNØYE MED MYNDIGHETENES respons etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia sprer seg. Enkelte områder sør i landet så ingen redningsarbeidere ut over lokalt politi før det