Biden: Saudi-leder kan ikke straffeforfølges i USA for journalistdrap

JOE BIDEN-ADMINISTRASJONEN sier Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin Salman har juridisk immunitet og ikke kan straffeforfølges i USA for drapet på den saudi-amerikanske journalisten Jamal Kashoggi i Istanbul i 2018. Innenriksdepartementet kaller avgjørelsen er rent juridisk og viser til at den skal ha presedens i rettssystemet. Avgjørelsen står likevel i kraftig kontrast til signaler Biden selv sendte under presidentvalgkampen i 2020 (da han mente bin Salman, som er Saudi-Arabias statsleder, burde bli ansett for en «paria» og at drapet var et «utilslørt mord») og utløser kraftige reaksjoner fra menneskerettighetsaktivister. Associated Press

HUNDREVIS AV TWITTER-ANSATTE tar den nye eieren, Elon Musk, på ordet og sier opp istedet for å bli «extremely hardcore» og tilegne hud og hår til selskapet. Flere sier nå de venter at plattformen vil slutte å fungere, og brukere poster «takk for alt»-meldinger. The Verge/New York Times