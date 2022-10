Biden: Russlands kjernefysiske trussel er på linje med Cuba-krisen

JOE BIDEN BRUKTE STERKERE språk om den kjernefysiske trusselen fra Russland enn noen gang før, da han i natt sto på podiet på et valgkamparrangement for Det demokratiske partiet i New York.

«For første gang siden Cuba-krisen står vi overfor bruken av atomvåpen hvis ting fortsetter ned den veien det går», sa USAs president på måneden 60 år etter at Russland plasserte atomvåpen på den karibiske øya og utløste den mest spente situasjonen under den kalde krigen.

Biden mener Vladimir Putin ikke bløffer når han truer med å bruke taktiske atomvåpen, og at han har vanskelig for å se for seg noe annet enn «armageddon» som resultat hvis det skjer (det har vært antatt at USA vil besvare bruken av taktiske atomvåpen i Ukraina med stor kraft, men likevel konvensjonelle våpen). Biden sier USA jobber med å finne ut hvordan Putin skal kunne de-eskalere uten å ta ansikt eller makt. The Guardian/New York Times

BIDEN-ADMINISTRASJONEN BENÅDER ALLE som er dømt for marihuanabesittelse etter føderale lover, og oppfordrer delstatene til å gjøre det samme.