RUSSLANDS PÅSTANDER OM AT Ukraina har biologiske og kjemiske våpen er et tegn på at Vladimir Putin selv vurderer å ta i bruk slike, hevder Joe Biden.

