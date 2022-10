Biden: Putin er en rasjonell aktør

JOE BIDEN SIER I ET NYTT intervju at han fortsatt oppfatter Vladimir Putin som en rasjonell aktør, selv om den russiske presidenten etter hans mening har forregnet seg kraftig ved å invadere Ukraina og fullstendig feilbedømt hvordan befolkningen i landet ville reagere på å bli angrepet. Biden slår fast at han ikke tror Russland vil ta i bruk taktiske atomvåpen, men at bare det å true med det er uansvarlig og destabiliserende og at faren er tilstede for at misforståelser eller feil kan lede til et «grusomt utfall».

Den norske etterretningssjefen Nils Andreas Stensønes peker på at situasjonen i Ukraina, med styrker spredt tynt over store områder, gjør slike våpen lite egnet for russerne. Han sier også at usikkerhet om hvordan såvel Kina og India som Vesten vil reagere taler imot kjernefysiske angrep, men at trusselen må tas på alvor.