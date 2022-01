EKSKLUSIVT: Sjefen for analyseforetaket Rhipto, Christian Nellemann, ble i dag pågrepet av etterforskere fra Økokrim da han ankom et møte i Klima- og miljødepartementet i Oslo. Les alt om bedragerisiktelsen og bistandsskandalen her:

