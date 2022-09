Biden advarer Truss om Nord-Irland

VIA SIN PRESSETALSKVINNE har Joe Biden sendt Storbritannias nye statsminister Liz Truss et signal om at hun bør respektere Brexit-avtalens bestemmelser om Nord-Irland.

«Det er ingen formell kopling mellom USA og Storbritannias handelsforhandlinger og Nord Irland-protokollen, men tiltak for å fjerne den bidrar ikke til samtaleklimaet», sa Karine Jean-Pierre på pressebriefingen i Det hvite hus i natt.

Truss skal ha tatt Biden-administrasjonen på senga da hun som utenriksminister i Boris Johnsons regjering i mai erklærte at Storbritannia unilateralt ville endre tollreglene om varer som importeres fra britisk jord til Nord-Irland uten hensikt å videreselge dem i Irland.