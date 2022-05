Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag.

FNS GENERALSEKRETÆR FORDØMMER det russiske bombeangrepet mot en skole i landsbyen Bilohorivka i Luhansk-regionen Ukraina lørdag. «Nok en påminner om at i denne krigen, som i så mange andre konflikter, er det sivile som betaler den høyeste prisen», sier en talsperson for Antonio Guterres. President Volodomyr Zelenskyj bekreftet søndag kveld at 60 mennesker ble drept i […]