AVSTEMNINGEN I RIKSDAGEN som i går reddet det politiske livet til justisminister Morgan Johansson (S) kan gjøre det vanskeligere for Sverige å komme til enighet med Tyrkia om vilkår for et Nato-medlemsskap. Statsminister Magdalena Andersson sikret at mistillitsvoteringen ble nedstemt ved hjelp av den uavhengige, svensk-kurdiske representanten Amineh Kakabaveh, og partiet har i etterkant avklart at […]