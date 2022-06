Avgjort Storbritannias regjering: Assange skal utleveres til USA

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

ETT SKRITT NÆRMERE EU: EU-kommisjonen anbefalte i dag å gi Ukraina status som EU-kandidat – et første steg i prosessen for at Ukraina skal kunne bli EU-medlem. Det gjenstår fortsatt for EUs medlemsstater å godkjenne kandidaturet. Nyheten kommer etter at Frankrike, Italia, Romania og Tyskland i går erklærte at de ville støtte et ukrainsk EU-kandidatur etter at landets ledere møtte med president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv. Zelenskyj uttalte etter møtet at Ukraina aldri har vært nærmere EU enn det er nå. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen uttalte fredag at Ukraina «fortjener et europeisk perspektiv», men understreket samtidig at viktig […]