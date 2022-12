Australia-skyter mente masseskyting var konspirasjon

GJERNINGSMANNEN SOM I GÅR skjøt to politifolk i 20-åra samt en nabo i Wieambilla i den australske staten Queensland forfektet bisarre konspirasjonsteorier kjent fra ekstreme miljøer på nett. Gareth Train skrev blant annet på slike forum at han «hatet politi» og mente Port Arthur-massakren i 1996 – Australias verste masseskyting – var et historisk falsum, ifølge aviser. Politiet fant flere våpen og mye ammunisjon i Trains bolig etter at han, partneren og broren, som var meldt savnet, selv ble skutt og drept av politiet i går. ABC News/The Guardian



DEN FALLERTE KRYPTO-GRÜNDEREN Sam Bankman-Fried er arrestert på Bahamas på anmodning fra amerikansk politi, som etterforsker om 30-åringen gjorde seg skyldig i lovbrudd i driften av FTX verdens nest største kryptovalutakurs. I dag skal Bankman-Fried etter planen forklare seg i en høring i Kongressen om det som skjedde da selskapet gikk konkurs i høst. New York Times/AP News



DEN TIDLIGERE LIBYISKE etterretningsagenten som er arrestert i USA skal ha blitt kidnappet av milits i sitt hjem i Tripoli og holdt fanget i to uker før han endte i Washington DC forrige uke.

