Arrestordre mot sikkerhetssjef etter Kongress-stormingen i Brasil

BRASILS HØYESTERETT har beordret Brasilias sikkerhetssjef arrestert som følge av stormingen og vandaliseringen av Kongressen og flere andre statlige byginger. Anderson Torres var justisminister i Jair Bolsonaros regjering og skriver på Twitter at han returnerer fra ferie i Florida for å melde seg. Også sjefen for Brasils militærpoliti har fått en arrestordre mot seg. Det skal blant annet etterforskes hvordan sikkerheten ved Kongress-bygningen, Høyesterett-bygningen og presidentpalasset ble ivaretatt, hvordan mer enn 100 busser med Boldonaro-tilhengere slapp inn i byen og hvorfor protestleirene ved militære installasjoner ikke er brutt opp tidligere. Reuters



DE HEMMELIGSTEMPLEDE dokumentene som stammer fra Joe Bidens periode som visepresident og i november ble funnet i en privat kontorbygning tidligere benyttet av den nåværende amerikanske presidenten, inkluderer briefinger om Ukraina, Iran og Storbritannia. Biden kommenterte nyheten om funnet i går og sa han var overrasket, men at han ikke vet konkret hvilken informasjon som finnes i materialet, og at han er anmodet av advokater om å ikke spørre. Det hvite hus understreker

