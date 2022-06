Anti-abort-grupper kjemper for nasjonalt forbud i USA

Bli abonnent for å lese videre Støtter du oss allerede? Logg inn med Vipps. Test vårt digitalabonnement og få tilgang til alt innhold på Filter. De første 30 dagene er gratis! Les mer her eller klikk på knappen og bli abonnent i dag. Ved å bruke 1-trinns registrering eller at du oppretter en konto ovenfor, samtykker du til Filter Medias personvernerklæring.

GRUPPER SOM KJEMPER mot abortrettigheter i USA mobiliserer i kjølvannet av høyesterettsavgjørelsen om å oppheve Roe v Wade-avgjørelsen. Den mektige National Right to Life-organisasjonen fremmer forslag til hvordan delstater kan innføre lokale forbud og kjemper for straffeforfølgelse av påtalemyndigheter som sier de ikke vil håndheve dem. Organisasjonen har dessuten gjentatt sitt krav om å grunnlovsfeste et abortforbud for hele nasjonen. I Florida går organisasjoner på den andre siden av den politiske skillelinja til retten for å stanse forbudet mot abort etter 15. svangerskapsuke, som ble fremmet i april og skal effektueres i juli. I Ohio kjemper borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union for å […]