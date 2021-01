Fredag ettermiddag falt dom i den mye omtalte saken mot tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen, som sto tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, å ha diktet opp en straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsloven.

Like etter klokken 12 ble det klart at Bertheussen dømmes til 1 år og åtte måneder i fengsel. Retten mener at hun står bak samtlige av handlingene i tiltalen, inkludert å ha skrevet «rasisit» på egen husvegg, startet brann i en søppelkasse og sendt trusselbrev til seg selv og ekteparet Tybring-Gjedde.

«Det er sjokkerende, dette. Jeg anker på stedet, uten tvil», sa Bertheussen etter at to tingrettsdommere var ferdige med å lese fra domsavsigelsen. Dommen er dermed ikke rettskraftig.

Selv om tingretten frikjente Bertheussen på tiltalepunktet som handlet om å dikte opp en straffbar handling som egentlig ikke ble begått (begrunnelsen var formalistisk – disse straffbare handlingene ble begått, ifølge tingretten), ble hun kjent skyldig i «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet»:

Brudd på straffelovens paragraf 115 rammer den som «ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet».

Retten mener Bertheussen også har gjort seg skyldig i å fremsette trusler, samt brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. For straffeutmålingen var det skjerpende at Bertheussen fortsatte med truslene i langt tid til tross for at hun på nært hold så reaksjonen fra de fornærmede og visste hvilke store ressurser politiet brukte på både beskyttelse og etterforskning, ifølge retten.

Dommerne mener Bertheussens hovedmotiv var å ramme Black Box og personene bak teaterstykket «Ways of seeing». At hun hadde et annet hovedmotiv enn å ramme sin samboer Wara og ekteparet Tybring-Gjedde, er likevel ikke til hindrer for at hun handlet med forsett, står i dommen.

– Hun forsto at handlingene ville bli oppfattet som trusler, leste tingrettsdommer Yngvild Thue fredag.

